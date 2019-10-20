被逮到反而是解脫 失聯移工夫婦找嘸頭路泡麵充飢

2019-10-20 09:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕移民署南區事務大隊台南專勤隊循線在中部一舉查獲5名非法移工，其中有對印尼籍夫婦，他們滯留期間，時常找不到頭路，2人只能共吃1碗泡麵充飢，生活困苦，落網反而是種解脫，全案調查後，將依法執行驅逐出國。

專勤隊接獲線報，在台中市龍井區的1處老舊鐵皮屋內，疑似出現失聯移工，經派員前往實地勘查，發現確有逾期居（停）留外來人士居住的跡象，佈線埋伏，前後包抄下，共緝獲5位。

其中1對男女為夫妻檔，被專勤隊查獲後，並不會太驚恐、失落，反而有獲得解脫的感；據了解，丈夫原在馬來西亞工作，回到印尼後一直失業，因家境清寒，只好另謀出路

他聽說來台灣可賺取較高的薪資，同時又想與非法打工的妻子團聚，在印尼透過朋友四處借貸，湊足了約2萬元辦了簽證，以觀光名義入境打黑工。

專勤隊幹員查緝時，發現屋內居住空間狹小、髒亂，窗戶沒有玻璃，只用紙板固定遮風擋雨，生活環境相當差。

查緝過程中有2人試圖從破損的冷氣窗口逃跑，但仍被在外部署、等待的幹員所擒獲。

該夫妻偵訊時供稱，滯台期間由於工作不穩定，無法填飽肚子，2人常共吃1碗泡麵充飢，過著三餐不繼的日子，就連被查獲當下，也身無分文。

專勤隊幹員同情他們處境艱難，也先行掏腰包買麵包、鮮奶讓2人先填飽肚子，全案調查後，依法解送移民署高雄收容所，等待後續執行驅逐出國。

台南市專勤隊長熊德仁提醒民眾千萬不要心存僥倖，非法僱用外來人口從事非法工作，一旦被查獲依據就業服務法，將裁處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

熊德仁也呼籲仍滯留在台的非法外來人口，儘速向各縣市專勤隊投案，才能早日回家，更歡迎熱心民眾踴躍來電提供線索，專線：06-581-3019，如查獲雇主、仲介及外來人口等違法情事，將可獲得高額的檢舉獎金。

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