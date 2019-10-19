移民署今全國大查緝 單日查處逾期外來人口387人

2019-10-19 17:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署今日執行全面查緝逾期非法外來人口大行動，至下午3時截止，共查處逾期外來人口387人，其中涉及非法工作者104人。移民署同時查獲國人涉嫌居中非法仲介35人，非法雇主140人。

在今日的行動中，北區新北市專勤隊在民宅內查獲多名失聯移工，身上均有「不後悔」中文刺青，這些被查獲移工表示，對於來台工作不後悔，但後悔選擇失聯這條路，如果以後還有機會來台工作，一定會從事合法工作，不再失聯躲藏。

移民署指出，在查獲的逾期外來人口387人，其中，失聯移工240人占大宗，印尼籍占51%，越南籍占47%。非失聯移工的逾期者147人，越南籍占56%，印尼籍占35%。

移民署今日的全國聯合查察專案，是由各地專勤隊結合警察機關、勞政主管機關、海巡署、調查局以及憲兵指揮部等相關權責單位，共計動員678人，共同執行全國擴大聯合查察行動。

移民署表示，今年上半年移民署推動「擴大自行到案專案」，成效良好，專案結束後便進行全國查緝動作，開始加強清查外來人口易聚集的處所，以及從事違法（規）活動的熱點處所，包含工地、外國商店、餐飲店、特種營業處所。

雲林縣專勤隊在大型工地執行查緝工作，被烏龍的失聯移工把查緝人員誤認為雇主，遭專勤隊將失聯移工和臉色鐵青的真正非法雇主一舉查獲。

移民署邱豐光署長表示，今年上半年推動一次性的「擴大自行到案專案」，雖然已經結束，但常態性的「自行到案」機制仍持續執行，不論是失聯移工或其他逾期者，主動到移民署各地專勤隊或其他治安機關自行到案，原則都能免予收容，依規定繳納2千元至1萬元逾期罰鍰，由專勤隊協助安排儘速返國。

邱豐光同時呼籲，民眾若有認識逾期外來人口，能夠鼓勵他們儘速出面自行到案，不要再躲躲藏藏過著沒有保障的生活，更進一步提醒民眾，外國人在台工作需事先申請許可，非法聘僱最高可罰新臺幣75萬元，切勿以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法