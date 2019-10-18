不知保力達含酒精？ 酒駕累犯再度判刑入獄

2019-10-18 22:28

〔記者楊國文／台北報導〕何姓男子4年前喝下含有酒精成份的保力達提神飲料後，酒駕騎車上路被查獲，判9月徒刑入獄，沒想到他未學到教訓，今年初在新北市工地喝下一瓶保力達後仍執意騎車返家，遭警方攔查測得其酒測值0.28毫克，何男庭訊謊稱不知道保力達含有酒精成份，哀求說「我不是酗酒之人」，請求輕判，但高等法院不採信，今判他10月徒刑定讞，須入獄服刑。

何姓男子有多次酒駕前科，包括2008年酒駕被查獲判刑5月確定，2009年又被查獲酒駕，判6月徒刑確定，此兩罪接續執行，最後於2012年9月執行完畢出監。

不過，何男仍不知悔改，2013年2月15日喝下大量啤酒後仍騎車上路被警攔查，測得酒測值0.94毫克，被判刑8月徒刑定讞，2014年8月4日執行完畢出監。

沒想到，何男2015年8月24日中午，在新北市烏來區一處工地飲用保力達後，晚上9時仍執意酒駕騎車上路，警方懷疑他有酒駕而攔查，測得其酒測值達0.62毫克。何男遭判刑9月徒刑確定，入監服刑至2017年1月29日執行完畢。

去年2月28日上午9時，何男在新北市一處工地下一瓶保力達（600C.C.）後，下午2 時仍騎車欲返家，15分鐘後被警查獲酒駕，浿測值為0.28，一審被依公共危險罪判刑10月，不准緩刑。

何男上訴指稱，不知道保力達飲料含有酒精成份，從他酒測值僅0.28，只比法定酒測值0.25超出一點點，就可知道他不是酗酒之人，他已下決心戒酒，請求法官給他目新機會。

但高等法院認為何男已多次酒駕，仍不知改過，且之前已因飲用保力達被查獲酒駕，已經知道保力達含有酒精成份，仍執意酒駕，而且此案一審都未辯解過他不知道保力達含有酒精成份，卻直到上訴二審才改口，顯然是卸責之詞，今仍判他10月徒刑定讞，須入獄服刑。

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