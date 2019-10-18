法男遇酒測裝語言不通 法官加碼打臉

2019-10-18 12:53

〔記者楊政郡／台中報導〕法籍男子雷歐騎機車疑似酒駕被攔查，開始裝「聽不懂、不知道」，現場外事警察以英文對談、以翻譯機翻譯成法文，他還是裝不懂，員警開出「拒絕酒測」9萬罰單、吊銷駕照，他不服提起行政訴訟，法官認為他來台生活超過十年，有永久居留證、十年前考取台灣的汽車及機車駕照，長年使用健保卡就醫都不需翻譯陪同，又說他只信抽血檢測，不信吹氣，應該免責，不足採信，判決雷歐敗訴。

台中地院行政法庭判決書指出，法籍人士雷歐2018年3月17日凌晨1時許，騎機車經過南區被員警攔檢，據現場員警表示聞到全身酒氣，以快速檢測器已有酒氣反應，現場不願接受酒測，表示只願接受抽血檢測，警方三次告知均拒絕而開罰。

雷歐辯稱當天沒喝酒，且他認為呼氣酒測不科學，一定要抽血檢測，現場堅持不吹氣。

法官傳喚現場執勤員警，且查閱員警值勤密錄器。員警表示，攔停後雷歐並不知道何事，當時員警以中文對談並沒有困難，發現雷歐並非完全聽不懂中文。後來說懷疑他喝酒要酒測，他卻開始裝糊塗，說聽不懂中文，當日正巧有兩名女外事警察在場，以中文、英文及手機翻譯法文，與雷歐進行對談，他還是據續以聽不懂、看不懂來回應，態度極度消極不配合。

雷歐辯稱，他身為法國籍，不諳中文及台語，警方未以他理解語言告知拒測後果。

但法官調查發現，雷歐為法國籍，領有中華民國永久居留證，2010年就領有台灣汽、機車駕照，且為車主，外事警察以手機翻譯成法文要求原告酒測，他竟說不懂法文，事後又以流利英文與員警對談，就是有關酒測他就裝不懂了。

法官還發現雷歐長年享有全民健保資格，函詢3家健保門診紀錄，他都一人看診，不需翻譯人員陪同，而交通違規被現場開單一次，被逕行舉發20筆違規紀錄，都已繳款結案。雷歐在台灣生活超過十年，該次攔查說聽不懂中文及台語，已經很勉強，竟說聽不懂英文，甚至不懂法文，更是卸責遁詞，不足採信。

法官認為，原告在現場表示願意接受抽血檢測，他們不相信吹氣檢測儀器，但抽血檢驗屬侵入性手段，員警在現場就執行方法，可依現實個案情況裁量。且雷歐並非酒駕後肇事的當事人，以酒測器吹氣方式確認酒測值，這是最小侵害手段，並無違誤。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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