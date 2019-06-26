酒駕怕被抓 他中壢市區狂飆110公里拒酒測

2019-06-26 11:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市44歲廖姓男子今年5月16日凌晨在中壢區一間KTV喝酒後開車回家，大喇喇地在警車面前闖紅燈加速逃逸，甚至在市區以時速110公里狂飆，最終被警方攔查，全身酒氣的感覺廖男拒絕酒測，警方雖未取得酒測數值，全案移送桃園地檢署偵辦，檢方根據監視器、警方秘錄器畫面等證據，認定他的行為「足以認定有服用酒類」，依公共危險罪嫌起訴。

警方調查，廖男當天凌晨在中壢一間KTV喝嗨了仍開車上路，先是在中壢區普義路陸橋違規超車，又在中山東路一段闖紅燈右轉，巡邏警車發現後鳴笛示意停車，但廖男卻重踩油門逃逸，時速甚至飆到110公里在市區街頭亂竄。

根據天羅地網監視器畫面，執行攔查的普仁派出所當時跟在廖男的座車緊追，最終在中北路二段成功攔查，廖男現場拒絕接受酒測，員警以廖男全身酒味濃厚、面有酒容、眼神渙散、多語且語無倫次、大聲咆哮，腳步不穩及搖擺不定等狀況，認定他酒駕行為明確，依法移送偵辦。

偵訊時，廖男坦承酒後違規開車，遭警方鳴笛示意停車時，因為懼怕遭查獲才會加速逃逸。

中壢警分局提醒，7月1日起酒駕處罰新制有6大重點，包括酒駕、拒測、再犯，罰鍰累加無上限：新版道路交通管理處罰條例新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元；原本拒絕酒測罰鍰是9萬元，新規定提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元。

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