9月男嬰倒栽蔥跌進床邊垃圾桶 昏迷指數3

2019-10-18 06:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名家長日前將9個月大男嬰獨留在臥房，原以為男嬰熟睡不會翻身，不料男嬰竟不明原因「倒栽蔥」摔進床邊高約40公分的垃圾桶，約1小時後家長發現時，男嬰已臉色發青失去生命跡象，到院急救後雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數僅3，全案正由檢警依過失重傷害罪嫌調查當中。

日前新竹市消防局接獲民眾報案，有名9個月的男嬰跌進床緣垃圾桶，救護人員趕抵，發現男嬰已失去呼吸脈搏，且身體發青，立刻進行12分鐘CPR後送醫，雖到院恢復呼吸心跳，但昏迷指數僅3分，目前仍在新生兒加護病房觀察當中。

消防人員趕到時，發現男嬰是整個身體呈倒立狀塞進垃圾桶，男嬰身長70公分約9公斤重，懷疑因全身重量重壓頸部，導致呼吸困難。而男嬰是這對夫妻第1個孩子，夫妻自責哭喊「怎麼會這樣！」社政單位與檢警都已經展開協助與調查。

醫師表示新生兒常見意外包括被大人壓住、蓋棉被窒息、墜落床邊等等，新手父母要留意，而嬰兒是在4到6個月骨骼與肌肉會逐漸成熟，開始會翻身，但剛會翻身時，有可能會變成趴睡姿勢，卻沒力氣翻回來，造成嬰兒臉部朝下呼吸困難。

醫師建議母嬰應該分開睡，讓嬰兒單獨睡在嬰兒床，避免父母抱著睡以免壓到孩子，但也需密切觀察孩子，以防意外發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法