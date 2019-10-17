新興毒品一次納管 立院牛步卡關2年
列印

2019-10-17 23:44

〔記者吳政峰／台北報導〕新興毒品氾濫，毒品工廠不斷變更毒品化學式藉以脫罪，行政院列管的腳步根本跟不上結構變異的速度，法務部前年為此提出「毒品危害防制條例修正案」，試圖把化學結構類似的毒品一次納管，但草案卡在立法院2年均無下文，期間聯合國揭示的新興毒品已達971種，預計今年底將破千，台灣法制若仍牛步，恐影響緝毒成效。

預計年底將破千種

合國毒品與犯罪辦公室把新興毒品定義為未經聯合國1961年「麻醉藥品單一公約」或1971年「影響精神物質公約」所規範，但其濫用會在某期間造成公共衛生威脅者，2009年有166種，到了2016年已達739種，當年台灣光是施用新興毒品致死者就有100人，法務部希望把化學結構類似的毒品一次列管，解決毒品變異問題。

只要結構相同 一次大量公告

由於刑法為「罪刑法定」主義，必須製造、運輸、販賣行政院所公告的毒品才可論罪，毒販抓準這點投機取巧，稍微更改毒品的官能基上，加上氯或氟，毒性更強，卻因行政院尚未列管，就算抓到了也無法可罰。

法務部查覺此問題，試圖修法採一次納管類似物的方式處理，也就是只要是列管的毒品，毒品審議委員會即可找出相似結構的毒品，委請行政院一次大量公告，不用等到台灣流通，但遭立委以人權為由延宕，至今沒進度。

立委憂侵害人權 法務部：會衡酌

據悉，部分立委認為有些與毒品結構類似的物品可能與民生或工業有關，若一次大量列管，侵害人權甚鉅，但法務部則有不同看法，指毒品列管前會函詢工業局、食藥署、查緝機關等單位，若相關單位判定列管該化學物質恐影響經濟發展，衡酌後亦可透過工業管制、而不用公告為毒品，笑氣就是其中一例。

法醫研究所毒物化學組組長林棟樑表示，我國現建立500多種新興毒品標準質譜資料庫，今年1到7月結案662件，多為混和毒品，曾在單一檢體中驗出15種毒品，而施用新興毒品身亡的平均年齡為29.7歲，屬於青壯族群，可見毒品戕害度之強。

若立院對列管類似物有疑慮，林棟樑建議，可直接列管聯合國公告的新興毒品，現有971種，預計今年底恐破千：法務部長蔡清祥則說，新興毒品危害度高，盼立委能於本會期通過修正案。

  • 法務部長蔡清祥呼籲立委通過毒品危害防制條例修正案。（記者吳政峰攝）　

    法務部長蔡清祥呼籲立委通過毒品危害防制條例修正案。（記者吳政峰攝）　

  • 法醫研究所毒物化學組組長林棟樑建議可納管聯合國列管的新興毒品。（記者吳政峰攝）　

    法醫研究所毒物化學組組長林棟樑建議可納管聯合國列管的新興毒品。（記者吳政峰攝）　

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