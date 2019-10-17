新興毒品一次納管 立院牛步卡關2年

2019-10-17 23:44

〔記者吳政峰／台北報導〕新興毒品氾濫，毒品工廠不斷變更毒品化學式藉以脫罪，行政院列管的腳步根本跟不上結構變異的速度，法務部前年為此提出「毒品危害防制條例修正案」，試圖把化學結構類似的毒品一次納管，但草案卡在立法院2年均無下文，期間聯合國揭示的新興毒品已達971種，預計今年底將破千，台灣法制若仍牛步，恐影響緝毒成效。

預計年底將破千種

合國毒品與犯罪辦公室把新興毒品定義為未經聯合國1961年「麻醉藥品單一公約」或1971年「影響精神物質公約」所規範，但其濫用會在某期間造成公共衛生威脅者，2009年有166種，到了2016年已達739種，當年台灣光是施用新興毒品致死者就有100人，法務部希望把化學結構類似的毒品一次列管，解決毒品變異問題。

只要結構相同 一次大量公告

由於刑法為「罪刑法定」主義，必須製造、運輸、販賣行政院所公告的毒品才可論罪，毒販抓準這點投機取巧，稍微更改毒品的官能基上，加上氯或氟，毒性更強，卻因行政院尚未列管，就算抓到了也無法可罰。

法務部查覺此問題，試圖修法採一次納管類似物的方式處理，也就是只要是列管的毒品，毒品審議委員會即可找出相似結構的毒品，委請行政院一次大量公告，不用等到台灣流通，但遭立委以人權為由延宕，至今沒進度。

立委憂侵害人權 法務部：會衡酌

據悉，部分立委認為有些與毒品結構類似的物品可能與民生或工業有關，若一次大量列管，侵害人權甚鉅，但法務部則有不同看法，指毒品列管前會函詢工業局、食藥署、查緝機關等單位，若相關單位判定列管該化學物質恐影響經濟發展，衡酌後亦可透過工業管制、而不用公告為毒品，笑氣就是其中一例。

法醫研究所毒物化學組組長林棟樑表示，我國現建立500多種新興毒品標準質譜資料庫，今年1到7月結案662件，多為混和毒品，曾在單一檢體中驗出15種毒品，而施用新興毒品身亡的平均年齡為29.7歲，屬於青壯族群，可見毒品戕害度之強。

若立院對列管類似物有疑慮，林棟樑建議，可直接列管聯合國公告的新興毒品，現有971種，預計今年底恐破千：法務部長蔡清祥則說，新興毒品危害度高，盼立委能於本會期通過修正案。

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