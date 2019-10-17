選舉黑燈又亮了！村長候選人夫妻吃官司

2019-10-17 10:33

〔記者楊政郡／台中報導〕去年彰化縣鹽埔鄉瓦窯村村長改選陳姓女候選人（落選），夫妻選前把幾年前被台電剪掉的光明路二段157號4盞路燈，又找水電工私接電點亮，選後12月間被台電人員發現，調查站原以違反選罷法偵辦移送，彰檢認為不構成選罷法，但明顯竊電，檢察官給予緩起訴，職權再議，台中高分檢裁定駁回而定讞。

中部地區有部分村里長、民代為了服務村里民，偷接路燈「照亮鄉里」，但卻是「黑燈」沒有繳電費！台電公司十年前曾大清查，光彰化縣就有4萬多盞「黑燈」，全面剪線並追索積欠電費，其中埔鹽鄉境內有2千多盞未列冊「路燈黑戶（選舉路燈）」，多年來積欠台電1400多萬元的電費，公所拒付電費，台電提起行政訴訟，三審定讞皆公所敗訴，台電透過彰化地院強制執行，查封公所6筆土地，已進行拍賣完成。

台中高分檢指出，已往這類「黑燈」台電僅是向鄉鎮市公所追討電費，時日已久很難追溯刑責，但去年又發現瓦窯村的4盞「黑燈」又亮起來，調查單位以違反選罷法偵辦，認為這是不正利益，屬投票行賄罪，照亮了路燈依附牆面的4戶。

彰檢檢察官認為財物或不正利益，必須要能動搖選民投票意向，才屬相當。且路燈用途是在照明，往來不特定人、車均可受惠，不是當地人才受惠，不能說是陳婦要交付不正利益給上述4盞燈所依附牆面的4戶選民，與選罷法構成要件不符。

但被告兩夫妻的行為已構成竊電罪，除補繳電費6千多元，檢察官給予兩人緩起訴，但需支付公庫各1萬元。

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