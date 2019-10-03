改裝電表爽用9個月 工廠偷電被判賠461萬

2019-10-03 18:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一家從事研發、生產、銷售熱熔膠工廠，涉嫌改造電箱，導致電表失準，被台灣電力公司依電業法、違規用電處理規則提告民事求償；苗栗地方法院審理，該家熱熔膠工廠於9個月餘，偷了130多萬度的電費，以平均每度3.472元計算，判應賠償台電461萬3226元的損失。

台電苗栗區營業處發現這家熱熔膠工廠的用電情形，與一般工廠差很大，於2018年8月10日會同警方實地調查，發現電箱封印鎖顏色錯誤、電表遭改造、導致失準。

台電苗栗區處除對工廠提刑事竊電告訴，另也提告民事賠償，並依台電規章追償自查獲日起往前推算一年起、即2017年8月11日起短收的電費608萬3258元。

工廠負責人則辯稱，他因此事涉犯竊電被警移送，但苗栗地檢署已對他做不起訴處分確定，且該電表的用電並非僅他工廠，還有接給其他人使用，聲明台電之訴駁回。

法官調查，電業法於2017年1月26日由總統公布修正後全文97條，並自公布日施行，已全面刪除電業法內之刑事罰規定，但修正之電業法第56條仍規定，電業單位之供電時間及電價計算損害，可以向違規用電者請求賠償。

因此，法官認為，工廠負責人雖刑事獲不起訴，但工廠改裝電表造成台電公司損失事實明確，應負起賠償責任。

法官調查，該電表是熱熔膠工廠於2017年10月24日起經過戶承接使用，不計起迄日，共計288日，依台電營業規則施行細則規定，每日用電度數以20 小時計算，用電總度數為144萬度。

另，法官認為，在此追償期間，台電已計費用電度11萬1306度，因此扣除後，台電向熱熔膠追償度數為132萬8694度，依平均每度3.472元計算，合計為461萬3226元。

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