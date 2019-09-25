電動機車騎入夾娃娃店充電 不觸犯電業法的原因是...

2019-09-25 23:15

〔記者吳政峰／台北報導〕日前一名婦人騎著電動機車到一間夾娃娃店，見牆上有插座，竟拿出自備的延長線接電，充電充整晚，店家觀測監視器時赫見上情，趁她二度來店充電時報警逮人，很多民眾以為婦人觸犯的是電業法，但台中地檢察主任檢察官張文傑表示，偷一般店家的電應以刑法的竊盜罪論處。

張文傑解釋，電業法第106條的規定，保護的是經營供給電能的事業，並非一般用電戶，本案婦人竊的是夾娃娃店的電能，根據最高法院的判例要旨指出，私接電線通過電力公司允許供電之鄰人電錶所設之線路內，因用電已有電錶控制計算，該通過電錶控制計算後之電氣，即屬該鄰人所有之動產，如予竊取，即應視其犯罪形態，依刑法之竊盜罪章論處。

換言之，電業法所規範的電桿、電線、變壓器或其他供電設備，指的是供給電能之事業所有或設置者而言，不擴及私人所有或設置者。

張文傑指出，該婦人以延長線私接該娃娃機店內之插座，其所竊取之電能均經電錶控制計算，而由該娃娃機店家負擔電費，自屬該娃娃機店家所有之「動產」，因此婦人所為，觸犯的是刑法第323條、第320條第1項之竊盜罪嫌而不會觸犯電業法。

張文傑透過台灣司法人權進步協會提醒，刑法第320條已於今年5月29日經總統公布修正施行，5月31日起生效。修正前的刑法第320條第1項之竊盜罪，原本規定為處5年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金；修正後之刑度則改為「處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金」，本案婦人的行為發生在刑法修正後，因此應以較重的新法處罰。

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