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    嚇壞路人！台中車站4街友搶報紙 亮剪刀持酒瓶上演全武行

    陳姓街友（圖左）爭搶地盤與報紙，引發另3位街友的不滿（圖右方）。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

    陳姓街友（圖左）爭搶地盤與報紙，引發另3位街友的不滿（圖右方）。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

    2024/11/16 16:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中火車站街友成群聚集，是幾十年來的老問題，不料，今天中午卻發生4名街友爭地盤搶報紙與厚紙板，亮刀持酒瓶打人的全武行戲碼，他們爭搶的報紙，還是自由時報，此衝突也把途經的路人嚇壞了，中市警局三分局調查，4名街友之中，陳姓街友膝蓋受傷，但他不願提告，警方則將4人全部帶回偵訊，滋事的3人將依妨害秩序罪函送法辦。

    路人拍攝的畫面顯示，3名街友圍住1名街友，其中1人亮出剪刀，另1人手持酒瓶，企圖毆打這名被圍住的街友，這位街友頭部被敲打，一隻手摀住頭部，之後跌坐地上，又被2名街友用腳猛踹倒地，路人見狀紛紛閃避，拍攝者還強調，不確定被圍困的街友，是否被剪刀捅到，警方也很快來到現場處理。

    三分局調查指出，今天（16日）中午11時許，警方接獲路人報案，指台中火車站下方公車候車月台發生糾紛案件，警方獲報後火速馳赴現場，但這群街友已散去，後續經警方深入追查，查明是街友間因爭奪報紙與厚紙板，所引發的脫序行為，4人全被警方帶回偵訊。

    警方先於候車月台附近的監視器死角，發現被圍困的陳姓街友（58歲），經警方持續探查，原來陳男案發之前，為爭奪報紙與厚紙板，與吳姓（29歲）、沈姓（46歲）與李姓（42歲）3名街友發生爭執，3名街友中，有2人手持剪刀與酒瓶，作勢捅刺與毆打陳男，但並沒有刺傷人，陳男右腳膝蓋挫傷，他雖不願意提出告訴，但3名街友的滋事行為已觸法，警方將4人全數帶回，全案詢後依妨害秩序罪，將涉嫌毆人鬧事的吳、沈、李3名街友函送法辦。

    兩名街友分別手持剪刀與酒瓶，圍住陳姓街友作勢捅刺或毆打。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

    兩名街友分別手持剪刀與酒瓶，圍住陳姓街友作勢捅刺或毆打。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

    兩名街友分別手持剪刀與酒瓶，圍住陳姓街友作勢捅刺或毆打。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

    兩名街友分別手持剪刀與酒瓶，圍住陳姓街友作勢捅刺或毆打。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

    陳姓街友被另兩名街友踹倒地。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

    陳姓街友被另兩名街友踹倒地。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

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