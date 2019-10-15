台中霧峰凌晨4戶鐵皮屋燒毀 疑遭人闖入縱火

2019-10-15 20:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰四德路一處連棟鐵皮屋住宅，今天凌晨起火燃燒，火勢迅速延燒，造成4戶鐵皮屋遭焚燬，還有一名張姓女子跳樓逃生時手部擦傷送醫，蘇姓屋主火警前發現23歲李姓男子闖入屋內煮東西，監視器並發現李男在屋後走動，沒多久火苗就從屋後竄出，懷疑李男縱火，不過李男表示當時吃了安眠藥又喝酒，不清楚發生什麼事？警方訊後將他依公共危險和侵入住宅移送法辦，確切起火原因則需鑑定釐清。

台中市消防局今天凌晨3點48分接獲報案，指稱霧峰四德路發生住宅火警，還有3人受困在2樓屋內，要求儘快到場搶救，立刻調派三大隊部、溪湳、霧峰、大里等分隊到場搶救，抵達時發現是連棟鐵皮屋，因不久前才發生消防員在鐵皮廠房救災不幸殉職，消防人員不敢大意，見火勢猛烈並往旁延燒，立刻請求支援，消防局又陸續加派國光、十九甲、勤工等分隊到場支援。

因疑似起火點的住宅火勢迅速延燒，一名來不及離開火場的張姓女子（21歲），情急下從2樓陽台跳樓逃生，造成手部擦傷、尾椎疼痛送醫，立刻將她送往亞大醫院治療，所幸手部傷勢包紮後就出院。

在消防人員全力灌救下，火勢約在5點3分控制，並在5點半左右撲滅進行殘火處理，不過已造成4戶鐵皮住宅遭焚燬，所幸住戶都及時逃出，火調人員今天已到場鑑識釐清。

不過蘇姓屋主向警方表示，現場一名李姓男子（23歲）今天凌晨3點多闖入屋內廚房煮東西，兒子的張姓女友聽到聲響下樓發現嚇得上樓叫他，下樓後質問李男為何闖進屋內？沒多久就發現房子冒煙，火勢並迅速延燒。

警方調閱監視器並發現，李男今天凌晨先到附近超商買啤酒，並到一旁的寺廟廁所旁喝酒，後來並在屋後來回走動，並闖入蘇男家中廚房煮東西，沒多久火勢就從蘇男和隔壁住戶間的隔間冒出，不過李男表示，事發前吃了安眠藥又喝酒，不清楚發生什麼事？警方已依公共危險和侵入住宅等罪嫌將他移送法辦。

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