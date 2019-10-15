台中霧峰凌晨4戶鐵皮屋燒毀 疑遭人闖入縱火

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰四德路一處連棟鐵皮屋住宅，今天凌晨起火燃燒，火勢迅速延燒，造成4戶鐵皮屋遭焚燬，還有一名張姓女子跳樓逃生時手部擦傷送醫，蘇姓屋主火警前發現23歲李姓男子闖入屋內煮東西，監視器並發現李男在屋後走動，沒多久火苗就從屋後竄出，懷疑李男縱火，不過李男表示當時吃了安眠藥又喝酒，不清楚發生什麼事？警方訊後將他依公共危險和侵入住宅移送法辦，確切起火原因則需鑑定釐清。
台中市消防局今天凌晨3點48分接獲報案，指稱霧峰四德路發生住宅火警，還有3人受困在2樓屋內，要求儘快到場搶救，立刻調派三大隊部、溪湳、霧峰、大里等分隊到場搶救，抵達時發現是連棟鐵皮屋，因不久前才發生消防員在鐵皮廠房救災不幸殉職，消防人員不敢大意，見火勢猛烈並往旁延燒，立刻請求支援，消防局又陸續加派國光、十九甲、勤工等分隊到場支援。
因疑似起火點的住宅火勢迅速延燒，一名來不及離開火場的張姓女子（21歲），情急下從2樓陽台跳樓逃生，造成手部擦傷、尾椎疼痛送醫，立刻將她送往亞大醫院治療，所幸手部傷勢包紮後就出院。
在消防人員全力灌救下，火勢約在5點3分控制，並在5點半左右撲滅進行殘火處理，不過已造成4戶鐵皮住宅遭焚燬，所幸住戶都及時逃出，火調人員今天已到場鑑識釐清。
不過蘇姓屋主向警方表示，現場一名李姓男子（23歲）今天凌晨3點多闖入屋內廚房煮東西，兒子的張姓女友聽到聲響下樓發現嚇得上樓叫他，下樓後質問李男為何闖進屋內？沒多久就發現房子冒煙，火勢並迅速延燒。
警方調閱監視器並發現，李男今天凌晨先到附近超商買啤酒，並到一旁的寺廟廁所旁喝酒，後來並在屋後來回走動，並闖入蘇男家中廚房煮東西，沒多久火勢就從蘇男和隔壁住戶間的隔間冒出，不過李男表示，事發前吃了安眠藥又喝酒，不清楚發生什麼事？警方已依公共危險和侵入住宅等罪嫌將他移送法辦。
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台中霧峰四德路一處連棟鐵皮屋住宅今天凌晨疑似遭人縱火起火燃燒，現場火勢猛烈延燒4戶，消防人員全力出水灌救。（記者陳建志翻攝）
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台中霧峰四德路一處連棟鐵皮屋住宅今天凌晨起火燃燒，現場火舌不斷竄出相當嚇人。（記者陳建志翻攝）
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台中霧峰四德路一處連棟鐵皮屋住宅今天凌晨起火燃燒，消防局出動雲梯車到場搶救。（記者陳建志翻攝）