縱火害9死5傷 李國輝被判賠2死者家屬495萬、69萬

2019-10-15 18:15

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝前年深夜在新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，一、二審均判死刑，但最高法院認定仍未盡調查，發回更一審審理中，死者劉姓女子、黃男家屬求償，高等法院今天傍晚判李國輝應賠償劉女父母共495萬多元，賠黃男父親69萬9000多元，均可上訴。

此外，高院另將柯姓、張姓死者的家屬請求償精神慰撫金部份駁回，據指出，因兩被害人的家屬並非父母，依法，不得請求慰撫金。

張姓死者的胞弟日前到更一審出庭時，曾痛罵李國輝害死9條人命，最高法院竟將發回更審，「真的是沒有天理」、「沒有公平正義」，並嗆「被害家屬要求的就是李國輝應殺人償命」。

李國輝自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式霸凌、嘲笑，在本案發生前，他曾有2次縱火行為，前年11月初，李國輝經胡姓好友收留同住在本案隔間雅房內，卻不知感恩，因認為又聽到「聲音」，覺得還是同鄉蘇福盛所為，兩度在蘇男家門口放置汽油瓶「警告」。

11月22日凌晨，他為報復蘇福盛，竟在租屋處縱火，導致好心收留他的胡男及其他根本不認識李國輝共9名房客死亡。

檢方偵辦時，將李國輝送往台大醫院鑑定確認他縱火時有辨識能力，將他求處死刑。

審理時，李國輝堅稱是為了阻止怪聲音才縱火，案發後變裝是為了躲警察，否認有故人故意，「怎麼判我都接受！」被害者家屬都認為李國輝罪行重大，應判死刑。一、二審都判死刑。

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