管溝工程廢土石「1魚3吃」？疑偷倒後再篩分轉賣牟暴利

2019-10-14 19:55

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔警分局在當地清水山區查獲1個非法棄土場，面積初估不僅比該分局還大上10倍多，現場更迥異於眾人習見：遍地是垃圾的場景，反而滿地閃著鈔票的「金光」！因為近2000公噸、以砂石為主的廢土，經涉案的陳姓堂兄弟篩分後，不僅被轉賣砂石獲利，剩下的廢土還被用來「填谷造山」。由於陳男堅稱廢土石來自合法管溝工地，因此是否另涉侵佔、背信罪嫌？檢警將釐清廢土來源後再深入追查。

某砂石業者以在竹竹苗區、1輛35公噸曳引車載運15公噸土石為前提，說明要合法運棄廢土，每車含運費至少要花6500元。農民若獲許可買乾淨廢土回填改良農地，每車含運也要2、3000元。至於從工程廢土被篩出的砂石因屬次級品，再轉賣，含運一樣至少也還要6500元。

因此警方對照陳男所說，現場廢土縱然來自合法工地卻被非法棄置，棄置後再被篩分轉賣，不排除這批廢土石等於被偷倒者「1魚3吃」牟取暴利。

新埔分局是在9月底接獲檢舉，指位於新埔鎮清水、新北2里交界處，1個深約至少15層樓高的山谷，被偷倒5、60台以上近2000公噸的工程廢土。由於一旁就是桃園楊梅，處於三不管地帶因此「藏」得很深，新埔員警火速趕抵後，果然當場查獲駕駛怪手的66歲陳男、以及身為地主的64歲陳男堂弟，另有輛可疑曳引車正要離去。

知情的鄉親們透露，在今年7、8月間就陸續看到35公噸的曳引車，在現場不容會車的產業道路上進出。

膽大的人曾接近查探，發現當地原本至少65度的坡谷、猶如梯田般一路往南沉降栽種柑橘的山園，現在卻被偷倒且整出1條路基至少有3、4層樓高，長近百公尺，恰可讓1輛曳引車或怪手進入作業的棄土便道。

現場的廢土夾雜有柏油、瀝青等破碎的道路鋪面、少許水泥樁、紅磚頭、以及破管，但有更多的是大小不等的卵石，入口處還立有1個搖搖欲墜、沒有皮帶可供作業的土石篩分機。

陳男被查獲後說，他的廢土都來自新豐、楊梅一帶的道路管溝工程，已運入堆置5、60車的量。他現場篩分出砂石和土壤後，前者轉賣給外面合法的砂石廠，土壤則留在現場給身為地主的堂弟改良田地使用。

警方初步丈量，整個回填面積已是超過10個、佔地2000多坪的新埔分局大小，偷倒數量之大，讓人咋舌。

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