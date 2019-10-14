投縣消防員奪亞洲野外救護第一 世界警消運動會摘金、銀

2019-10-14 19:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣消防隊員好厲害！中心碑消防分隊員林冠儀，自費參加世界警消運動大會，在健力賽拿下1金1銀；同樣是自費赴吉隆坡的南投分隊女隊員林怡妏與桃園市隊員參加亞洲野外救賽拿下國際組第一名，兩人下午接受縣長林明溱頒獎，林明溱允諾明年編經費讓隊員出國比賽，今年則先給獎勵金。

為了讓自己體能和耐力更好，中心碑消防分隊隊員林冠儀，開始在隊上的訓練室做重量訓練，一練就練出興趣，8月參加世界警消運動大會，因消防署僅提供3名公費名額，他則希望能與其他國家選手較量，因此自費參加，在健力臥舉項目拿到金牌，另外再以臥舉加硬舉獲得銀牌。

南投分隊女隊員林怡妏則是本月份，與桃園市消防局3名隊員組隊，赴馬來西亞吉隆坡，參加野外救護比賽，4人只有剪刀和刀子各一把，及8條三角巾，要在30分鐘內過10關，最後全部過關拿到第一名。

林怡妏說，比賽的每一關都有一種要緊急救護的狀況，其中最後一關最困難，狀況是全身都是傷的傷患，而當時只剩兩條三角巾，須用來止血、固定和包紮傷口，林怡妏等人就地取材用刀砍竹子和用樹籐做擔架。

林冠儀在發表心得時，建議縣府能向消防署反映，盼增加參加世警消運動大會的公費名額，讓更多警消人員奪牌，為國爭光，也讓世看見台灣。

縣長林明溱當場指示消防局，下次有隊員要赴國外比賽，若沒有中央的公費補助，可向縣府爭取經費補助，而這兩位隊員已經比賽返國，將先給獎勵金表示鼓勵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法