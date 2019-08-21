世界警消運動會 中壢帥警勇奪3金1銅

2019-08-21 21:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府警察局中壢警分局25歲巡官連英傑，今年8月8日至18日前往中國四川成都首度參加世界警消運動會，以初生之犢不畏虎精神，勇奪3金1銅，並且二度擊敗蒙古勇士獲得金牌，是台灣警消代表隊全隊表現最亮眼的選手之一，他出身柔道世家，勇奪佳績，不負眾望，分局門口也貼出賀榜。

連英傑父親連金河目前是新北市政府警察局訓練科科長，連家4姊弟，大姊連珍羚小學3年級開始練柔道、現為奧運國手，後來弟妹也開始跟著學，二姊連珮如是柔道教練，連英傑靠柔道保送上警大，弟弟連峻德現為文化大學運動教練研究所研究生，一家4姊弟都是柔道國手，屢屢在大專盃、全運會和國際賽事柔道比賽奪牌。

連英傑說，受警職父親連金河及奧運國手大姊連珍羚薰陶，從小練柔道，但他坦言自己曾經因為不停被比較及屢次在賽場上受挫，讓自己失去信心，但不服輸的性格，加上轉念把柔道當成興趣，他下定決心苦練；在升大學時，也曾在讀警大還是體大間掙扎過，就因為小時候住家附近有許多行為偏差的學生，總是看到他們欺善怕惡，很生氣，最後選擇和爸爸走一樣的路，希望做個稱職的人民保母。

連英傑是去年10月分發中壢警分局，雖然分局勤務繁忙，一有閒暇就會到分局樓上的跑步機跑步，或進行重訓訓練，如果空出的時間比較多，也會到轄區元智大學、南亞技術學院的柔道社與社員或龜山區的壽山高中與學生們對打，以增進柔道技術。

談起初次參加世界警消運動會，連英傑表示，各國好手雲集，他只能想著全力以赴，10天的賽程參加4項比賽，每天緊湊的熱身備戰，考驗體力的極限，讓他無暇想到奪牌，沒想到一路過關斬將，分別在柔道、巴西柔術有道服及無道服3項均獲得金牌，摔跤獲得銅牌，成績超群，為台灣代表隊、桃警團隊更添亮眼紀錄。

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