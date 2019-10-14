這把牌輸慘！他睡了牌友離家妻 判賠50萬

2019-10-14 13:28

〔記者王定傳／新北報導〕莊姓男子與已婚的劉姓女牌友偷情，劉女後來覺得愧對丈夫，希望回到婚姻生活坦言出軌；莊男挨告後否認犯行，不過，2人的LINE對話有偷情證據，如：「一個晚上給老婆潮9次」、「把人家的褲褲都弄濕濕的」等，加上劉女指證確有發生性行為並當庭對質，刑事部分法院判莊男5月徒刑，民事部分，新北地院再判莊男賠償50萬元。

據查，劉女因打麻將結識莊男，但她本身因婆媳、子女教養問題，與丈夫發生爭執、關係不睦，負氣離家，莊男趁此時予以安慰，因而發生婚外情。2017年5月間，劉女自覺愧對丈夫，想回到婚姻生活，向丈夫坦言婚外情，希望取得丈夫原諒。

劉女丈夫提告，莊男否認犯行，辯稱2人雖是男女朋友，但從未發生性行為，不過，劉女指證歷歷，還當庭與莊男對質：「我跟他如果沒有性行為，我需要在這邊講嗎？這樣影響我們夫妻關係很大」、「你以為這種事情很光彩嗎？我有老公，我被人睡過，我因為這種事情不敢面對我父母，我的家庭不允許我這樣，如果沒有，我需要這樣污衊你跟我睡覺嗎？」

不僅如此，劉、莊2人還有鹹濕對話成為證據，例如，莊男炫耀說：「外面的小狼狗他有我那麼厲害嗎，一個晚上給老婆潮9次」，劉女則回說：「討厭鬼，把人家的褲褲都弄濕濕的」、「須罰9次愛愛」等；法官審理後判定2人確實有發生性行為，依相姦罪判刑5月。

民事部分，劉女丈夫提出150萬求償，莊男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述；法官審理後判決莊男賠償劉夫非財產上損害50萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法