癌男拿醫院嗎啡管制藥 給毒蟲「解毒癮」判刑2年

2019-10-13 20:16

〔記者王定傳／台北報導〕罹患癌症的陳姓男子，因為就醫從台大醫院取得含有嗎啡成分的「硫酸嗎啡口服液」管制藥，但他不管這是給自己緩解疼痛的藥品，竟把口服液無償轉讓給蔡姓男子，讓他「解海洛因的毒癮」，台北地院審理後依轉讓第一級毒品共5罪，判他2年徒刑，可上訴。

據查，硫酸嗎啡口服液成分為硫酸嗎啡（為嗎啡的硫酸鹽類型態），並無其他毒品成分，而嗎啡目前列屬第一級毒品及第一級管制藥品，若要合法使用，需經醫師、牙醫師診斷後開立處方箋才可調劑使用；如非法使用，即屬毒品危害防制條例所稱的第一級毒品。

檢警調查，陳男在去年10月間5度無償提供口服液，讓蔡男解毒癮，陳男在審理時否認犯行，還辯稱：「我也不知道從醫院拿回來的藥物是第一級毒品，我只知道是用來止痛的藥品」。

合議庭調查，陳男因病到取得硫酸嗎啡口服液，另依通訊記錄，蔡男曾撥打電話詢問陳男：「明天要留，你要記得喔」，陳男聽聞後回說：「我現在準備好了在等你」，且蔡男確實5度至陳男住處，他亦指證「我要拿硫酸嗎啡口服液止痛、解毒癮，我就在陳男那邊喝了，而且陳男沒有跟我收過錢，每次大概都是4、5CC」。

不僅如此，陳男在偵查時也坦承無償轉讓口服液給蔡男，用來止他海洛因的癮，加上口服液外瓶確實清楚寫明「嗎啡」等證據，遂判決有罪。

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