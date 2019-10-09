澎湖破獲水肥車藏毒案 卻爆檢方怒查洩密及跨區偵辦心結

2019-10-09 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖截獲罕見水肥車藏毒案，原本檢方全面封鎖消息，欲追查上游貨主，不料消息提前曝光，引發檢座震怒，下令追查洩密究責；而刑警局南部打擊犯罪中心不循「慣例」，未知會轄區警分局，反而會同他轄分局，也埋下兩分局嫌隙。

根據資料顯示，刑警局南部打擊犯罪中心接獲線報，8日跨海與白沙警分局聯手辦案，在湖西鄉隘門新村旁小路，攔截查獲一部出租箱型車，並由車上查獲重達1125公斤的製作K他命先驅原料，裝成45袋，每袋重25公斤，正卸貨搬上一輛工程水肥車。新竹大展工程股份有限公司所有的水肥車，準備運往龍門尖山碼頭，以貨運方式挾帶回台。

由於全案是澎湖地檢署指揮偵辦，原本希望透過此案線索向上追查，一舉破獲藏匿在台灣的上游工廠及負責任，所以對外全面封鎖消息，不料消息提前曝光，也讓檢警苦心鋪陳的線索從此中斷，引發檢座震怒，下令追查警隊中洩密者，恐將依最新公布的偵查不公開法令嚴辦。

另外查獲地點為湖西鄉，龍門尖山碼頭也在馬公警分局轄區內，但南打中心卻越過馬公警分局，直接找上白沙警分局會同偵辦，也讓澎湖警界相當不滿；原來白沙警分局偵查隊長呂岳臻曾在南打服務；南打中心找舊識幫忙辦案，卻罔顧警界慣例。澎湖警界認為例子一開，未來會出現許多亂象，尤其警界各有各的人脈，埋下馬公與白沙警分局不滿情緒，恐是消息提前曝光的主因。

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