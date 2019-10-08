涉嫌持毒及販賣 本土劇男星被收押

2019-10-08 16:10

〔記者楊政郡／台中報導〕本土劇男星高盟傑多次被懷疑吸毒，他在去年9月就因施用二級毒品被台北地檢署緩起訴，緩期訴期間一年半，今年5月又在台中吸毒，台中地院簡易庭判3月定讞，今年8月1日又在台中住處被查獲，這次不僅吸毒，現場更有人指控他涉及販賣或轉讓一級、二級毒品，檢察官聲請法院羈押獲准，因案情複雜，台中地院裁定延押2個月至11月底。

曾演出「甘味人生」的本土劇男星高盟傑（38歲）曾多次入圍金鐘獎、金馬獎，但最近負面新聞不少，網路流傳一段他疑似吸毒後迷濛影像，他解釋是酒後朋友惡搞，後來又傳出負債、賣手機等等。

據了解，今年8月1日高盟傑在其住處又被警方逮捕，現場多人不僅涉及吸食一、二級毒品，還另涉及販賣及轉讓等重罪，檢察官聲請羈押禁見獲准，羈押2個月期滿，檢察官再次聲請延押獲准。

據了解，高盟傑去年9月24日就因吸食安非他命被台北地檢署給予緩起訴至2020年6月止，期間須到醫療院所強制戒治並定期接受採尿檢驗。

但今年5月1日高男搭乘友人自小客車，在中市潭子區崇德路違停，被警方盤查，高男一時緊張，將有安毒殘餘的玻璃球吸食器丟棄在腳踏墊上，警方將其帶回經採尿有安毒反應，此案檢察官給予簡易處刑，台中地院簡易庭判3月徒刑。

至於他涉及販賣或轉讓毒品的罪行，目前檢方還在偵辦中，對於案情細節不便透露。

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