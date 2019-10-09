前球星王傳家被控與女粉絲通姦 高院判2人無罪確定

2019-10-09 11:00

〔記者楊國文／台北報導〕中華職棒前球星王傳家前年底遭妻子胡文玲帶人捉姦，擅闖杜姓女粉絲屋內拍下他與杜女全裸影片，怒告王2人通姦，一審認為未拍到2人性器結合畫面，均判無罪，胡女不服上訴高院，日前，王傳家、杜女和胡女已就民、刑事案達成賠償共識而和解，檢方庭訊仍指控2人不僅全裸、王呈現性器官勃起狀態且胡女是聽到杜女作愛呻吟聲才入屋蒐證，應判王、杜女有罪，高院認定王和杜女均僅脫光衣服，並無性器接合的性交證據，且大法官並未宣告刑法239條通姦罪違憲，今判王、杜女均無罪定讞。

高院審理時，王傳家、胡女已協議離婚，據悉，和解部份，由王賠償100萬元、負擔兩子學雜費，王和胡女、杜女均同意撤回一切民、刑事訴訟，包括杜女控告胡女侵入住宅罪部分，不過，因強制罪無法撤告，一審法官已同意給予緩刑。高院今宣判時，王、胡女、杜女均未聆判。

被譽為台灣「二刀流」始祖的王傳家（48歲），曾效力中華職棒俊國熊、興農牛、統一獅等球隊，與妻子胡文玲結婚21年，育有1子1女，2008年離開職棒，目前擔任鶯歌工商青棒隊總教練。

前年11月4日清晨5時許，王妻獲報帶友人到新北三峽一處大樓，確認王傳家與杜姓女粉絲（44歲）都在屋內後，報警準備捉姦，聽到屋內傳來呻吟聲，憤而帶人衝進屋內蒐證，果然拍到王男和杜女全裸，驚慌失措地拿棉被、枕頭遮住私密處的畫面，怒告通姦、相姦罪。

台北地院審理時，王傳家與杜女都否認通姦，但檢方主張，從勘驗影片可以看出當時王傳家下體勃起，證明2人當時正在嘿咻，請法官從重量刑，王傳家的律師則反駁表示，王傳家生殖器本來就很「雄偉」，並非勃起，不能據此證明2人通姦。

一審認為，王妻胡女未經許可闖入杜女家拍攝，侵害杜女居家隱私，該光碟不具證據能力，另王妻雖拍到王男與杜女裸身共處一室，王男受刺激而性器勃起，屬正常現象，既使王妻聽到屋內有女性呻吟聲，頂多證明王男、杜女有愛撫、親熱行為，無從認定2人性器結合，判2人無罪。

高等法院審理時，高檢署檢察官論告說，一審法官以個人對通姦罪的價值觀，超越大法官解釋，進行違憲審查，並不妥當。當時情況是胡女在門外聽到杜女作愛呻吟聲，入屋時發現王傳家和杜女共均全裸且共處一室，地下還有衛生紙團但遭王拿走，王性器官是呈現勃起狀態，和後來性器官回復「正常」情形不同，檢方並指出，通姦有隱密特性，私人蒐證應有證據能力，王和杜女應觸犯通姦、相姦罪。

王的律師反駁，案發時，胡女帶人私闖杜女房間涉嫌無故侵入住宅罪，屬違法蒐證，其蒐證取得的證據及「衍生性證據」均沒有證據能力，而且，法律規定通、相姦罪的構成要性，必須是「性器接合」，別說是兩人全裸，即使有愛撫也不能算是通姦、相姦罪，仍應判無罪。

高院於上月召開最後一次庭訊，王的律師則庭呈和解狀，指出王和胡文、杜女均已和解，同意撤回所有民、刑事案件；不過，檢方仍主張應判王有罪。

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