闖屋抓姦扯被拍裸照 王傳家妻認罪

2019-09-18 19:31

〔記者王定傳／新北報導〕中華職棒前球星王傳家前年底被控在杜姓女球迷的租屋處偷情，王妻獲知後破門而入，拉扯棉被拍攝裸照，王、杜2人涉妨害家庭一審無罪，王妻因未經同意闖入杜女房間、強掀棉被拍照被告，檢方依無故侵入住宅及強制罪嫌起訴，新北地院今首度開庭，王妻出庭表示已與杜女和解，並坦承強制罪犯行，法院諭知將改依簡易判決處刑。

據了解，王妻因聽聞王傳家在外包養小三，與杜姓女球迷過從甚密，委託徵信社調查，前年11月4日清晨3時許，王妻獲報王傳家與杜女共處一室，與徵信社業者、朋友準備抓姦，聽到屋內傳來呻吟聲，破門而入，發現2人全身赤裸，且杜女驚慌失措拿棉被遮住私密處，仍強行拉扯拍攝私密處。

王妻氣炸持蒐證畫面提告，但因畫面未拍到2人性器接合，也未扣到沾有體液的衛生紙團或床單，檢方將全案不起訴；王妻不服，聲請再議，高檢署後來將案件發回續查，台北地檢署調查後將2人起訴，杜女亦在新北地檢署控告王妻涉嫌妨害秘密、強制及無故侵入住宅罪嫌。

王傳家及杜女先被起訴，但一審認為，王妻未經許可闖入杜女家拍攝，侵害杜女居家隱私，光碟不具證據能力，雖王妻有拍到王男與杜女裸身共處一室，但仍不足以證明2人有性器結合，判決無罪，此案已上訴高院審理中。

至於杜女控告王妻涉妨害秘密、強制罪及侵入住宅部分，檢方認為妨害秘密已逾越6個月告訴期，處分不起訴，但王妻涉嫌未經同意闖入杜女房間，又強扯棉被拍照，依強制及無故侵入住宅罪嫌起訴。

法院今首度開庭，王妻在律師陪同下出庭，當庭庭呈和解狀，表示已與杜女和解，對方將撤回無故侵入住宅告訴；至於強制罪嫌無法撤告，王妻則表示坦承犯行，法院諭知此部份將改以簡易判決處刑。

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