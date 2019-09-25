王傳家通姦案雖和解 檢控有罪3部曲：女呻吟聲、2人全裸、王勃起

2019-09-25 13:56

〔記者楊國文／台北報導〕中華職棒前球星王傳家前年底遭妻子胡文玲帶人捉姦，直接闖入杜姓女粉絲屋內拍下他與杜女全裸影片，怒告王、杜2人通姦，但台北地院認為，蒐證畫面未拍到2人性器結合畫面，判2人均無罪，另一方面，杜女提告胡文玲無故侵入住宅等罪，上週，新北地院首度開庭，王傳家、杜女和胡女已就民、刑事案達成和解，高等法院今就王、杜女被控通姦、相姦罪進行言詞辯論庭，檢方指控兩人當時不僅全裸、王呈現性器官勃起狀態，且胡女是聽到杜女作愛呻吟聲才入屋蒐證，雙方雖和解，仍應判王、杜女有罪；訂10月9日上午10時宣判。

高院審理時，王傳家、胡女表示要協議離婚，據悉，王賠償100萬元、負擔兩子學雜費。上週，王和胡女、杜女已同意撤回一切民、刑事訴訟，包括杜女控告胡女侵入住宅罪部分，不過，因強制罪無法撤告，法官已同意給予緩刑。

高院今開庭時，王傳家以「帶小朋友打球賽」、杜女則以「不舒服」為由請假，審判長認為乃無正當理由未出庭，原本打算要言詞辯論，要求兩位律師轉告，下次要進行辯論，應務必到庭，兩人各自的律師當庭表示「可採一造辯論」，即由律師代表王、杜女直接辯論。

高檢署檢察官論告說，一審法官以個人對通姦罪的價值觀，超越大法官解釋，進行違憲審查，並不妥當。當時情況是胡女在門外聽到杜女作愛呻吟聲，入屋時發現王傳家和杜女共均全裸且共處一室，地下還有衛生紙團但遭王拿走，王的性器官是呈現勃起狀態，和後來性器官回復「正常」情形不同，檢方並指出，通姦有隱密特性，私人蒐證應有證據能力，王和杜女應觸犯通姦、相姦罪。

王的律師反駁，案發時，胡女帶人私闖杜女房間涉嫌無故侵入住宅罪，屬違法蒐證，其蒐證取得的證據及「衍生性證據」均沒有證據能力，而且，法律規定通、相姦罪的構成要性，必須是「性器接合」，別說是兩人全裸，即使有愛撫也不能算是通姦、相姦罪，仍應判無罪。

被譽為台灣「二刀流」始祖的王傳家（48歲），曾效力中華職棒俊國熊、興農牛、統一獅等球隊，與妻子胡文玲結婚21年，育有1子1女，2008年離開職棒，目前擔任鶯歌工商青棒隊總教練。

前年11月4日清晨5時許，胡女獲報帶友人到新北三峽一處大樓，確認王傳家與杜姓女粉絲（44歲）都在屋內後，報警準備捉姦，聽到屋內傳來呻吟聲，憤而帶人衝進屋內蒐證，果然拍到王男和杜女全裸，驚慌失措地拿棉被、枕頭遮住私密處的畫面，怒告通姦、相姦罪。

台北地院審理時，王傳家與杜女都否認通姦，但檢方主張，從勘驗影片可以看出當時王傳家下體勃起，證明2人當時正在嘿咻，請法官從重量刑，王傳家的律師則反駁表示，王傳家生殖器本來就很「雄偉」，並非勃起，不能據此證明2人通姦。

一審認為，王妻胡女未經許可闖入杜女家拍攝，侵害杜女居家隱私，該光碟不具證據能力，另王妻雖拍到王男與杜女裸身共處一室，王男受刺激而性器勃起，屬正常現象，既使王妻聽到屋內有女性呻吟聲，頂多證明王男、杜女有愛撫、親熱行為，無從認定2人性器結合，判2人無罪。

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