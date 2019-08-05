王傳家涉偷腥一審無罪 老婆抓姦闖屋拍照反被起訴

2019-08-05 21:22

〔記者王定傳／新北報導〕中華職棒前球星王傳家前年底被控在杜姓女球迷的租屋處偷情，王妻獲知後破門而入，拉扯棉被拍攝裸照，王、杜2人雖涉嫌妨害家庭，但一審台北地院認為無法證明有性器結合，判2人無罪，王妻卻因未經同意闖入杜女房間、強掀棉被拍照被告，新北地檢署今依無故侵入住宅及強制罪嫌起訴。

據了解，王妻因聽聞王傳家在外包養小三，與杜姓女球迷過從甚密，委託徵信社調查，前年11月4日清晨3時許，王妻獲報王傳家與杜女共處一室，與徵信社業者、朋友準備抓姦，聽到屋內傳來呻吟聲，憤而破門而入，發現2人全身赤裸，且杜女驚慌失措拿棉被遮住私密處，仍強行拉扯拍攝私密處。

王妻氣炸，持蒐證畫面提告，但因畫面未拍到2人性器接合，也未扣到沾有體液的衛生紙團或床單，檢方將全案不起訴；王妻不服，聲請再議，高檢署後來將案件發回續查，台北地檢署調查後將2人起訴，杜女亦在新北地檢署控告王妻涉嫌妨害秘密、強制及無故侵入住宅罪嫌。

王傳家及杜女先被起訴，但一審認為，王妻未經許可闖入杜女家拍攝，侵害杜女居家隱私，光碟不具證據能力，另王妻雖拍到王男與杜女裸身共處一室，王男受刺激而性器勃起，屬正常現象，即使王妻聽到屋內有女性呻吟聲，頂多證明王男、杜女有愛撫、親熱行為，無從認定2人性器結合，判2人無罪，此案已上訴高院審理中。

至於杜女控告王妻涉嫌妨害秘密、強制罪及侵入住宅部分，檢方認為妨害秘密已逾越6個月告訴期，處分不起訴，但王妻涉嫌未經同意闖入杜女房間，又強扯棉被拍照，依強制及無故侵入住宅罪嫌起訴。

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