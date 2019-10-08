幸運發票發威！俏女警用它讓老翁打消輕生念頭...

2019-10-08 15:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕人美心更美！中市二分局公園派出所正妹女警余珮毓，巡邏時見70多歲老翁走向台中公園的日月湖，步履不穩而跌倒，余員關心時，老翁嘴巴嚷著不想活了，余警除通報，也把朋友贈送、象徵幸運與愛心的兩張統一發票兌獎，買了爌肉便當等食品慰藉，老翁終於打消輕生念頭，感謝警方關心，並承諾會照顧好自己。

公園派出所女警余珮毓說，不久前朋友送她二張中統一發票陸獎（200元）發票，友人希望把自己的好運傳遞給她，讓她在工作上順遂平安，本月3日中午，她沿著台中公園日月湖周邊執行巡邏勤務，看見74歲的老翁撐著拐杖，蹣跚往湖邊走去，走路不穩而跌倒，立即上前攙扶關心，得知老翁獨自租屋在公園附近，口中直喊著「我不想活了！」

余珮毓擔心老翁發生意外，先安撫老翁情緒，再提議一起用午餐，老翁卻生氣拒絕，還表示要先回家，改天再過來，余警放心不下，堅持扶著老翁返回租屋處，發現屋內凌亂不堪，桌上放著一封遺書，只好耐心開導老翁，但他一直沈默不作聲。

余珮毓評估老翁暫時沒有危險，返所向相關單位通報自殺與老人保護等防護措施，再積極與社工聯繫，並不時打電話關心老翁，給他加油打氣，隔日下班還特別買了剛出爐的麵包去探訪，獨居許久的老翁仍未卸下心防，余依然努力的展現關懷，並在閒聊中發現老翁最喜歡吃爌肉便當。

所長李銘卿得知後，覺得應該給予老翁更多關懷，余珮毓突然想起「帶來幸運的中獎發票」，並將2張發票所換得的獎金400元用來幫助老翁，金額雖不多，但有「把愛傳下去」的美意。

翌日（5日）余珮毓利用勤餘時間，買了暖呼呼的爌肉便當及老翁愛吃的肉鬆、魚鬆等罐頭到租屋處探訪，老翁被所長及余員的熱忱感動，漸漸打開心房，感謝警方的關心，承諾會照顧好自己。

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