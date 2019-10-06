詭！美國女警殺人案宣判後 關鍵證人遭槍殺

2019-10-06 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯白人女警蓋格（Amber Guyger），2018年9月6日晚間下班回家時走錯公寓，以為黑人屋主基恩（Botham Jean）對自己有威脅便將其擊斃。本案受到全美矚目，經由法庭審理一年多後，蓋格於2日被判處有期徒刑10年，但本案關鍵證人布朗（Joshua Brown），卻於4日身中多槍喪命。

據《福斯新聞》報導，黑人布朗的住處跟基恩的房間只隔著一個大廳，蓋格槍殺基恩當晚，布朗剛好從基恩公寓旁經過，因此成為檢方重要證人。

負責蓋格案的達拉斯檢察官赫爾姆斯（Jason Hermus）表示，跟其他證人不願出庭作證比起來，布朗勇敢地辦到了，「如果我們有更多像他這樣的人，我們將擁有一個更好的世界。」

據了解，布朗曾是一名運動員，後來成為了企業家，他一直擔心自己可能成為下一個槍支暴力受害者。然而，布朗的憂心成真了，4日晚間10時30分許，他在一棟公寓前遭人連開多槍倒地，送往帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital）後被宣告死亡。

目擊者表示，他們聽到了幾次槍聲，接著看到一輛銀色的四門轎車從停車場駛出。助理地方檢察官透露，嫌疑人身分或謀殺動機都尚未釐清，全案目前由達拉斯警察局偵辦中。

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