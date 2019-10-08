大貨車「脫輪」卡路中 網歪樓：輪胎想逛寶雅？

〔即時新聞／綜合報導〕今（8日）上午一輛大貨車行駛經台中市北區學士路，後方2顆大輪胎竟與車身分離，直接滾到路旁，大貨車也因失去2顆輪胎而卡在路中央，車上疑似載有泥土四散路面，影響交通，尚未清楚事故原因。警方也趕到現場處理，並在馬路上放置三角錐。
有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出3張照片，畫面顯示在台中市學士路靠近健行路口的寶雅前方，有一輛大貨車卡在路中央，而大貨車後方的2顆車輪竟還脫落，滾向寶雅店門前，車上疑似載有泥土散落地面，一旁公車似乎也受到波及而停在路肩，該路段交通受到影響，許多民眾也好奇圍觀。
網友PO出照片後，吸引許多網友好奇留言，有網友就歪樓表示「輪胎呢？」、「輪子愛上了公車輪子，追愛去了」、「輪胎生氣了」、「司機：直走，後輪：先逛寶雅」；不過，也有網友認真回應，表示「這就是都沒有再保養的關係」、「傻眼…波及到公車？」、「車胎爆了？」
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一輛大貨車今（8日）行駛經台中學士路，後方2顆輪胎竟意外脫離車身。（圖擷取自「爆廢公社」臉書社團）
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大貨車意外脫落2顆輪胎，卡在路中央動彈不得。（圖擷取自「爆廢公社」臉書社團）
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輪胎脫落影響交通，引起網友好奇討論。（圖擷取自「爆廢公社」臉書社團）