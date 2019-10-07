一中商圈偷拍狼腳綁密錄器 網諷︰愛看內褲 菜市場不是很多？

2019-10-07 18:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈出現偷拍狼，最誇張的是，他將密錄器綁在腳上疑偷拍女生裙底風光，有店家發現制止報案，警方趕抵時他已將記憶卡折斷毀屍滅跡，但因被害人已離去，警方僅能抄錄其資料並呼籲其他被害人指認究責；有民眾將直擊過程上傳臉書社團引發熱議，有網友諷刺說，那麼愛看內褲，菜市場不是很多嗎？

有民眾今天在臉書社團「爆料公社」發文說，昨天跟家人去一中街逛街，逛衣店時老弟發現一個男生怪怪的，後來老弟注意男生腳上好像有針孔攝影機，老弟不動聲色一直跟著他逛，那個男的又停在另外一間店，結果老弟的懷疑是真的，他在偷拍女生的裙底春光。

警察來了，說他上個月才犯案，結果沒證據所以沒定罪，而抓到時他手腳很快把記憶卡折斷丟掉，還好有找回屍體，不知道這次能不能定罪！希望有去一中逛街的爆友們多注意一下，身邊是否有這個人出現！

而貼文連同照片一出立即引發熱議留言，網友「果然是累犯，動作超俐落」、「裙底只有內褲有什麼好拍的？內衣專賣店一堆去看個夠吧！」、「累犯但因沒證據所以無法定罪」、「不就內褲嗎？去菜市場買10件100的回家慢慢拍就好！」、「他應該已經自我受訓危機處理SOP很多次了」、「偷拍才刺激」。

但也有網友說，不需要靠北警察，法律規定就是這樣，警察也只是依法律辦事，被偷拍者不在現場又要告訴乃論，確實拿偷拍者沒輒，這種有瑕疵的法律規定，應該要催促立委修法才有用。

警方今天說，偷拍她人裙底行為已觸犯刑法妨害秘密罪，該所昨下午3點多接獲店家報案後立即派員趕赴現場並掌握特定對象，經查是一名30多歲的陳姓男子，將密錄器綁在腳上涉嫌偷拍，但他矢口否認加上被害人已離去，且手機內也無偷拍紀錄，因此僅抄錄其資料並保全折斷的記憶卡證據，呼籲被害人出面指認提告，再進一步依法究責，警方也會在一中街周邊加強巡守，杜絕不法。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法