長腿單親媽遇「攝狼」警破解「倒ㄐ字腿」偷拍法

2019-09-25 23:10

〔記者王捷／台南報導〕坐捷運、搭乘手扶梯很容易走光，陳姓男子就鎖定一名長腿單親媽，趁她搭手扶梯、照顧女兒時，擺出「倒ㄐ字腿」，架手機拍裙底風光，卻因手機碰到單親媽的大腿而露餡。警方查看陳男手機，發現還有另3名受害者，正在找被害人出面；警方也提醒，要破解「倒ㄐ字腿」很容易，除了注意「攝狼」的「起腳式」，搭手扶梯時稍微側身，就可以看到後方異狀，擊退「攝狼」。

25歲陳男失業壓力大，每天向家人自稱出門「找工作」，卻流連百貨、賣場，他可不是在消磨時間，而是鎖定穿短裙女子尾隨，等被害人上樓梯、手扶梯時，從後方偷拍裙底風光。

上星期，陳男在百貨公司鎖定一名長腿單親媽，趁著她搭手扶梯照顧女兒時，拿出手機偷拍，陳男一腳踏在上一階手扶梯，擺出「倒ㄐ字腿」，手拿手機放在大腿上方，假裝望向別處，卻因為手機距離單親媽太近，碰到她的大腿。

單親媽驚叫回頭，赫然發現陳男的手機埋在她的裙底，怒喊色狼，請百貨公司保全人員控制陳男的行動。警方在陳男手機中發現還有3名被害人，地點都在樓梯、電扶梯，訊後將陳男依妨害秘密罪嫌移送法辦。

警方也呼籲，如果穿短裙或熱褲，搭乘手扶梯時可以側身站立，這樣可觀察到後方；另外，如果民眾發現，有人擺出類似陳男的「倒ㄐ字腿」時，也要多加注意。在爬樓梯時可以靠右行走，在右手能扶在扶手上的情況下，就能觀察到後方，讓「攝狼」不敢靠近。

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