女子無端「癲癇」發作就醫 意外揭變態夫下藥裝針孔

2019-10-02 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名51歲女子坎迪斯（Candice）與丈夫史帝夫（Steve Lee）結婚多年，於2016年暫時分開，沒想到不久後，她卻無端「癲癇」發作、味覺失調，讓她懷疑自己對某種藥成癮；最後她下定決心在2017年9月向警方報案，經調查，發現史帝夫不但對她「下藥」，還在2人臥室安裝針孔攝影機、偷拍她的一系列裸照！

根據《太陽報》報導，現年51歲的坎迪斯（Candice）曾為一名大卡車司機，在工作時認識從事輪胎裝配工作的史帝夫後，2人在2001年10月結婚，並育有一名女兒羅娜（Rhona），但她因為情緒問題與丈夫的關係逐漸破裂，讓她即使待在家中也沒安全感，於是她2016年提出先暫時分開，再考慮2人的婚姻是否還要繼續。

就在2017年4月的假期，坎迪斯（Candice）在一次家庭旅行時「意外」癲癇發作，她開始發現自己不但常常感到疲憊、無力，甚至覺得食物吃起來是苦的，而這些跡象都讓她開始懷疑自己好像有在「吃藥」，但因為她不知道確切是什麼藥物，所以她無法向醫療人員諮詢；直到同年9月，她在徵詢友人的意見後，決定前往當地警局報案。

經警方協助，她前往醫院進行藥物測試，而尿液檢查顯示，她幾個月來持續服用「抗憂鬱藥」和「安眠藥」；隨後警方在坎迪斯與丈夫的臥室的音響中先搜出一個與史帝夫手機連線的針孔攝影機，在他的口袋裡搜出2包後，也從他的抽屜找到空藥包。

據警方調查，史帝夫的信用卡清單顯示，他一直「網購」那些藥品，然後把寄送地址填到隔壁，避免被發現；更可怕的是，警方搜查史帝夫手機時，居然還發現他偷拍了一系列坎迪斯的裸照！而坎迪斯表示，不知道從什麼時候開始每個週末都被「下藥」，但她總是很疲倦，常常坐在椅子上睡著，然後史帝夫就會把她帶去床上。

罪證確鑿後，史帝夫遭到起訴，在今（2019）年2月19日被判處16個月監禁、緩刑兩年，但坎迪斯並不能接受這樣的判決，持續上訴，希望能提高他的刑期；史帝夫的律師辯稱，沒有證據能證明在拍攝這些照片時史帝夫曾對她下藥，試圖脫罪，但2人的女兒作證，曾多次看到「父親」讓「母親」陷入昏睡。

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