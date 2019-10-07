連千毅加總統大選維安 高市警掃黑肅槍17把、逮101人

2019-10-07 12:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕2020總統大選剩不到百日，高市警局配合警政署全國掃黑肅槍，不僅把竹聯幫前東陽堂主任培杰逮入看守所，另被控挺連千毅涉入直播主之亂，自稱統促黨自如黨部副主委「源哥」林德源，也在這波掃蕩獲5萬交保。

警方共查獲17把各式槍械，包括1把制式衝鋒槍，共查扣114多萬不法所得，將擁槍自重的李姓男子入境返台機場內逮捕到案。

據了解，李男自認「最危險地方也是最安全」，竟在自家大樓地下室藏放1把制式衝鋒槍、6把改造長短槍，檢警鎖定住戶李男涉案，但李男卻早一步出國，警方等到李男返台入境小港機場時，將他逮捕歸案，但他否認持有槍械。

另竹聯幫前東陽堂長任培杰被控涉嫌經營賭場、暴力討債及恐嚇，刑大成立專案小組追查，一名女賭客指欠債近5萬元，遭任嫌率眾到其住處潑漆恐嚇，被害人不敢回家住，還罹患憂鬱症，苦不堪言，警方逮捕任嫌行動中，還查獲56.9公克毒品，任嫌遭聲押獲准。

高市警方也聯合嘉義縣市、台南市、刑事局等單位，共同偵破以呂嫌為首的擄鴿勒贖集團，估計勒贖得手上百萬元，查扣6萬多元贖金及BMW名車不法所得。

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