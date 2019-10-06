連千毅被押還爽吃滷味看電視？矯正署說明真相是……

2019-10-06 23:56

〔記者陳慰慈／台北報導〕網紅直播主連千毅和寵物之家直播主鄭又仁的「直播主之亂」震撼全國，高雄地檢署上月22日依涉槍砲、恐嚇、組織犯罪，向法院聲請羈押禁見連獲准，昨卻有媒體報導聲稱：「連千毅在押爽吃滷味還花3200元買掌上型電視機觀看」，對此，法務部矯正署證實，連有申請購買掌上型電視，但一切都依規定辦理；滷味則是高雄看守所提供給收容人的餐食。

法務部矯正署解釋，依大法官釋字第653號解釋，對於羈押的被告，基於保障被告人權及無罪推定論，除非羈押票上有特別註記限制事項，讓看守所有遵循依據，否則不會限制被告看電視或聽廣播，被告依規定申請掌上型電視，只要在其能自行運用的時間及不妨害到他人時段，都可以看電視，所方也不會限制對方看哪一台或哪一類的節目。

矯正署指出，連千毅的羈押票是由高雄地院開出，限制書上並無特別註記他不能看電視或聽收音機，並證實連有購買掌上型電視。

據了解，靠電視天線接收的掌上型電視，可以看到約數十台的數位頻道，包括無線四台、原民台、客家台等電視台。

至於連千毅在獄中爽吃滷味報導，矯正署澄清，連千毅羈押期間，並無外面的人送滷味給連，「滷味」是高雄看守所中提供給收容人的餐食，所有收容人當天都有吃到「滷味」。

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