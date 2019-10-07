低收入戶又罹癌 塞1萬2紅包給公務員觸法

2019-10-07 10:41

〔記者楊政郡／台中報導〕陳男承租台中市太平區一塊土地，涉嫌用來掩埋建築廢棄物，被環保局稽查大隊查獲後，陳妻林女塞了紅包1萬2千元，希望稽查隊「高抬貴手，不夠止渴在跟我講」，能大事化小、不要移送法辦，袁等3名稽查員將紅包交給政風室，陳男涉犯廢棄物清理法被判1年4月（二審），而陳妻林女被依行賄罪判4月緩刑2年，附帶義務勞務40小時及褫奪公權1年。

據了解，陳男2017年12月起承租太平區某土地，期間兩年，涉嫌租地來作為掩埋建築廢棄物之用，但同月底環保局稽查隊就據報查緝，翌日進行開挖而查獲。

同年12月29日開挖稽查當天，開挖9個點，果然發現廢水管、塑膠杯、馬桶破碎物、麻布袋、廢木材、破碎大理石、水泥管、鐵管、鋼筋等等都是建築廢棄物，袁男等製做現場履勘紀錄並開單告發，且涉及刑責部分必須移送法辦。

陳妻林女擔心丈夫被移送法辦，持紅包內有1萬2千元，自行開啟公務車的駕駛座車門，將紅包放進方向盤儀表板下，然後一再請求稽查員不要移送，輕輕的罰一下就好，「讓我拜託一下，請你們高抬貴手，看能不能不要怎麼寫，如果太熱的話，我請喝涼的，如果不夠止渴，你再跟我講」，但都不被接受。

而袁等上車後發現紅包，陳某夫妻已經離開現場，3員回辦公室後將紅包交給政風室處理。

檢察官傳喚林女到案，她辯稱她不是行賄，只是體恤辛苦、天氣炎熱，給他們買水喝，她坦承確實有請隊員罰輕一點，只要小小警告一下就好，這是人之常情。

陳男涉犯廢清法部分，二審已被判處1年4月，法官也考量林女從事居家清潔工作，家庭經濟狀況貧寒，領有低收入戶證明，於本案案發之前不久，方經醫院診斷罹患腮腺惡性腫瘤，領有重大傷病證明，無前科紀錄，給予緩刑機會。

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