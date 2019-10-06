警方追捕通緝犯 男子撞水管噴飛10多公尺

2019-10-06 19:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣50多歲陽姓通緝犯因販毒被通緝，嘉義縣警方監控多時，今天下午追捕陽姓男子，陽某騎機車四處逃竄，在東石鄉一處偏僻道路不慎壓到抽水機大型水管，機車翻倒，人噴飛10多公尺，全身多處擦傷，警方逮捕後將他戒護送往衛福部朴子醫院治療。

50多歲陽姓男子因販毒遭通緝，四處躲藏，今天下午被朴子警分局偵查隊發現，警方展開追捕，陽某騎機車四處逃竄，機車壓到大型水管，重心不穩翻覆，陽某多處擦傷；嘉義縣消防局救護人員獲報後到場，將陽某送醫，警方追捕陽嫌，將他逮捕，警員並未受傷。

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