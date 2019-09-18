裝黑道砸店籌罰金？ 通緝犯喊冤：只是不爽

2019-09-18 19:36

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣26歲鄭姓竊盜通緝犯疑似為了籌措15萬的刑案執行罰金，免去蹲苦窯，被控假冒幫派份子向網咖業者勒索「規費」，但對方不買單，本月11日凌晨3點多，鄭男夥同另名男子持棒球棍「直搗」店家，造成損失至少10萬元。新竹縣警方獲報後昨晚把他逮捕到案，鄭男否認前述所有指控，強調是因之前消費被店家怠慢，才會去砸店。

被害網咖店長說，他在該店服務約2年，跟鄭男從未有過交集，也不認識對方。但是對方今年5月登門時就自稱是天道盟太陽會的成員，要索討「規費」，當時只是口頭上放話，值班的店員也離職了，所以他們報案後也就不了了之，沒有正式製作筆錄。

本月11日凌晨3點多，鄭男自稱名號叫「小偉」，拿著棒球棒，帶著另名男子入店就趕客人，嗆「不繳規費沒關係」、「試看看」、「你報警沒關係」、「我會讓你沒辦法營業」等，接著就是一陣亂搗、亂砸，威脅不給規費就會再來，造成客人和員工恐慌。

對於警方調查確認鄭男只是狐假虎威、假冒黑幫勒索，店長說，就算是這樣，已經影響他們的生意，希望未來不會再發生，也請社會大眾一起關心，大家不要再包庇這些有惡習的人。

店長說，這個「小偉」從頭到尾雖沒說這個「規費」怎麼個收法，但他們5月被言語恐嚇過後，有去跟其他店家打聽，發現好像是每月3萬元的價碼，只是他們並沒有真的給。

警方5月獲報後就展開偵查。據了解，鄭男之前涉入一起竊案，被判有期徒刑5個月，得易科罰金，面臨執行他卻不到案所以被通緝。據說鄭男為了不想蹲苦窯，所以最近努力籌措15萬元罰金，研判很可能因此冒充黑幫索取保護費。

不過鄭男只承認砸店否認勒索，強調砸店的動機是因之前消費時感覺店家服務態度不好，跟他所涉竊案無關，更否認有嗆自己是幫派份子。

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