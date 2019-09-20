「我爸也是警察！」熱血少年助警壓制通緝犯

2019-09-20 16:46

〔記者許國楨／台中報導〕許姓通緝犯搭友人機車外出，途中因機車左右搖晃引起警員注意攔查，許男誆稱忘記身分證字號佯裝無事慢慢走開，接下來因心虛竟拔腿狂奔，警員一個箭步追上他時他還企圖掙脫逃避查緝，此時一名少年見狀隨即協助壓制逮捕，警方好奇詢少年為何如此熱血，才知道原來其父親也是警職同仁，盛讚真的是虎父無犬子。

台中市第四分隊南屯派出所警員陳茂榮，前天巡經南屯區向上路時，發現前方一輛雙載機車行車不斷左搖右晃，形跡可疑，陳員直覺有追上前攔查，經查騎士的身分沒有問題，卻在盤查過程中發現後座35歲許男神色緊張查證身分，他頻辯稱忘記身分證字號，想裝沒事離開。

陳員見狀上前準備再詢問，許男開始拔腿狂奔，陳員除立即呼叫支援並緊追在後，結果許男跑不到十公尺就被陳員追上壓制，但他仍企圖困獸之鬥不斷掙脫，此時一名鄧姓少年剛好行經見狀，馬上主動上前協助員警壓制，經查許男是判刑定讞的竊盜通緝犯，當日遭盤查心虛想落跑，最終還是被警察逮捕歸案。

一旁民眾對少年的正義感及勇氣頻稱讚詢問，少年說，「我爸也是警察！」這才知道其父親原來也是警職同仁，因路過看見警察需要幫忙，便熱心上前協助，讓警方直稱讚少年，真的是虎父無犬子，相信父親定會以你為榮。

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