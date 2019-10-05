南方澳斷橋》菲律賓漁工安卓妻子抵台 認屍淚崩

2019-10-05 16:46

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋坍塌，於事故中罹難的44歲菲律賓籍漁工安卓（SerencioAndree Abregana）的妻子與哥哥，今天到員山福園（宜蘭縣斌葬管理所）認屍，安卓妻子哭斷腸，連站都站不穩，需要坐輪椅才能離開暫放遺體的解剖室，全程不受訪；據了解，罹難的3名菲律賓籍漁工遺體將在桃園火化後運送回國，3名印尼籍漁工遺體則要完整的送回家鄉。

事發前，安卓人在新台勝366號漁船上，大橋坍塌後，成為第2具被抬出的冰冷遺體；安卓的妻子與哥哥今天搭機抵台，全程非常低調，要求不接受媒體採訪，甚至不准拍攝。

安卓的妻子進到解剖室認屍情緒潰堤，甚至連站都站不穩，需要坐才能離開解剖室到追思堂稍作休息；據了解，安卓也是宜蘭縣漁工職業工會的一員，但來台還不到2年，工會成員對他還不甚了解，就天人永隔，讓人非常感嘆。

據了解，安卓的遺體今天在家屬到場認屍後，就被葬儀社送往私人的通天殯儀館，員山福園只剩下最後一名菲律賓籍漁工Escalicas Romolo Jr Ilustrisimo，家屬預計下週三抵台處理身後事。

菲律賓籍漁工遺體預計在桃園火化後，就會運送回國；至於3名罹難的印尼籍漁工遺體，被送往桃園後，預計不會火化，將搭機返國，每具遺體整理儀容及機上運送費用約20萬元。

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