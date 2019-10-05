桃警淨化選前治安 查獲18把槍、335發子彈

2019-10-05 16:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方執行為期10天的「淨化選前治安」行動，查獲73人觸法送辦，起出18把長短槍、335發子彈，各級毒品148.2公克，其中王姓男子涉嫌在新竹縣經營槍枝改造工廠，被警方破獲，起出大批槍彈，宛如一座小型軍火庫。

警方統計，9月25日到4日執行的「淨化選前治安」行動，以掃黑、肅槍、打詐、緝毒、取締地下金融為掃蕩重點，動員432警力，共查獲違反組織犯罪防制條例26人、詐欺罪9人、槍砲彈藥刀械管制條例18人、毒品危害防制條例10人送辦，另有10人涉嫌非法地下匯兌，總金額甚至高達1億5301萬元。

其中違反槍砲彈藥刀械管制條例的王男，涉嫌在新竹縣經營槍枝改造工廠，警方跟監多日，2日收網搜索王男的工廠，起出改造手槍3把、道具槍8把、瓦斯長槍18把，改造子彈211發與改造工具1批，警方說，王男本來是生存遊戲、道具模型槍的玩家，卻自行研究改造槍枝的技術，因他改造的槍械極具殺傷力，已觸法送辦。

中壢警分局查獲康姓男子等人經營網路簽賭，在中壢地區廣邀會員簽賭，賭客若積欠債務，他們還會強押賭客到汽車旅館，用球棒、熱熔膠、電擊棒凌虐賭客。至於陳姓男子在觀音區等地圍事，若廠商不配合繳交保護費，他就率眾持槍恐嚇，也被警方查獲並起出改造手槍1把。

另外，桃園警分局查獲呂姓男子為首的販毒集團，龜山警方查獲李姓男子為首的暴力討債集團與謝姓男子經營的愛情詐騙機房，成果豐碩，警察局長陳國進說，警方會持續部署警力淨化選前治安，誓言斬斷黑幫金流、瓦解犯罪集團，以確保民眾可以享受安居樂業的生活。

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