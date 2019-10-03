台北市南港區深夜驚傳瓦斯氣爆 女屋主手臂灼傷送醫

2019-10-03 22:33

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市南港區福德街一棟社區大樓的11樓今晚9時30分許發生氣爆，疑似當時欣湖瓦斯公司人員正在室內更換瓦斯管線，64歲女屋主雙手臂2%二度灼傷，緊急送醫救治，該瓦斯公司1名人員也傳受傷，自行就醫，至於詳細事發原因正由警消調查中。

台北市消防局晚間9時37分獲報，指稱南港區福德街一棟社區大樓11樓發生氣爆事故，經派員前往發現現場為16層建築物，欣湖瓦斯是在11樓室內更換瓦斯管線產生氣爆，到達現場時已無火勢，女屋主受傷送台北醫學大學附設醫院治療。

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