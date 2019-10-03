襲胸漂亮老闆娘強摸下體 色廚師自首仍被重判

2019-10-03 20:59

〔記者楊國文／台北報導〕北市周姓廚師被控利用下班時和女老闆淑玲（化名）獨處、或她結帳算錢等機會，連續3天伸手到她的內衣內強行摸乳、撫摸私處，或性騷擾摸臀，淑玲忍無可忍放話提告及求償，周男自知理虧，跑到警局自首，主張應獲減刑；一審依強制猥褻罪、性騷擾各輕判周9月、40天，共可得易科罰金31萬元，檢方認為過輕，提起上訴；高等法院認為上訴有理由，今依強制猥褻罪加重改判1年徒刑，不得易科罰金，可上訴，另外性騷擾部份亦加重，改判為拘役50天，得易科罰金5萬元定讞。

判決指出，已婚的廚師周男因女老闆淑玲具姿色，竟起淫念，2017年5月17日晚近10時，因員工均已下班，僅他和淑玲留在餐廳內，竟色膽包天，不動聲色走到她的身後，即強行伸手解開她的內衣，並伸手撫摸她的胸部，淑玲受到嚴重驚嚇，喝令周男住手，但周男仍繼續伸手到她的內褲裡亂摸，並撫摸其外陰部。

隔天晚上9時40分，周男趁淑玲在收銀台旁結帳，利用走過她身後之際，伸手襲臀。淑玲不悅，要求周男即刻起住手。

沒想到，同月19日晚上9時45分，周男利用淑玲獨自巡視廚房的機會，強行自她身後一把抱住她，並撩開裙子，伸手到內褲內，撫摸其外陰部，猥褻得逞。

淑玲至此忍無可忍，找來股東和友人要求周男賠償精神損失，並揚言不排除提告；周男見狀，2週後主動向警局自首，並主張應獲減刑。

一審認為周男符合自首要件，也有悔意，將兩個強制猥褻罪各輕判6月，合併判刑9月，可易科罰金27萬元，此外，性騷擾部份判拘役40天，可易科罰金4萬元。淑玲不服，透過檢方上訴到高等法院。

高院認定，周雖符合自首規定，但他是明知淑玲擬提告的前夕，才到警局自首，不應給予減刑，考量周男猥褻等犯行，今依強制猥褻罪加重改判1年徒刑，不得易科罰金，可上訴，另外性騷擾部份亦加重，改判為拘役50天，得易科罰金5萬元定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法