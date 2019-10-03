南方澳斷橋》救災工人連夜趕工：只希望幫上忙...

2019-10-03 09:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳南方澳跨港大橋，前天（1日）崩塌墜海，國軍水下作業人員正清除航道，預計今早9點開通；由於鋼拱有傾斜疑慮，現場作業人員正在焊接扣環，用鋼索拉撐，另一面預計稍晚調來H型鋼支撐；焊接工人連續12小時作業未停，搶快、搶時效；被問累嗎？他們說，「救災很會累？」做工的人低調，就是希望能幫上忙。

跨港大橋為雙叉式單拱橋，倒塌後鋼樑往南方澳漁港略為傾斜，公路總局憂心橋身有持續傾斜疑慮，昨調來兩部大型吊車，及兩組焊接工，在橋面北側焊接扣環，預計藉由鋼索拉力，減少鋼拱傾斜角度。

昨下午3時許，工班到場，評估現場狀況後，待搜救進度告一段落，隨即進場施作，從昨晚9時一路焊接至今早8時許。

一名焊接工透露，拱橋上有電鍍層，點焊難度高，增加施工難度，單一扣環至少需要2小時作業，才能焊穩，現場一個吊籠由2人輪流焊接，施工「腳路」不好，還得冒險跨上拱樑，截至目前已焊5處扣環，時間比平常施工多出數倍。

焊接工班連續作業12小時，期間僅短暫休息，或以簡單點心果腹，早餐時間，僅在地面鋪上紙板簡單「補眠」，休息不到20分，隨即帶上鋼盔、綁好安全繩，升至高空持續作業。

焊接地點位於橋樑北方，少了媒體關注；李姓吊車司機笑說，做工的人都較低調，施工點幸好拍不到；陳姓焊工說，焊水下切割的軍人相比，他們只是小CASE，希望盡快焊好，讓漁船、國軍作業更安全，「真的這沒什麼啦。」

公路總局規劃，支撐工程分兩階段，完成鋼索後，南方澳漁港側將調來H型鋼支撐，一拉、一撐從兩端扛起拱樑；施工人員說，跨港大橋拆除時間未定，但接下來底下會有漁船進出，支撐是避免拱樑倒塌，造成漁民二次傷害。

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