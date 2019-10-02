吳男因急性心肌梗塞OHCA 兒頭髮染一半衝醫院關心

2019-10-02 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕60歲吳男因「急性心肌梗塞」引發VF（心室顫動），突然昏倒、停止呼吸心跳，同事見狀立即撥打119、並施予CPR（心肺復甦術）急救，豐原消防分隊趕到後再接手使用AED（自動體外電擊器）電擊4次，吳男終於恢心跳，後轉送豐原醫院，兒子聽見爸爸出事，頭髮染一半就急忙衝到醫院，幸父親手術後住院一週即平安出院。

豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，吳男國中就吸菸，平均1天1包以上，導致血管硬化，雖無心臟病史，仍出現「急性心肌梗塞」，經心導管手術打通左前降支血管，才挽回一命。

吳男表示，當天在驗車廠工作，曾感覺胸悶和盜汗，以為只是身體不舒服，午休起來後走幾步路就失去知覺；吳男兒子當時正在美髮院染髮，聽到父親出事，頭頂染髮劑就騎車趕到醫院，頭髮也染壞了。

豐原醫院急診室主任林技政說，今年轄區消防分隊送來OHCA（到院前死亡）人數約200多人，僅40多人存活，約5分之一，良好出院患者更僅只有10人。多數患者在心臟停止時，因未及時急救，致消防等救護人員到場施救，癒後效果也不佳。

吳男平安康復，在於「生存之鏈」的每一環節都做到位，在其心肺功能停止時，同事馬上做CPR，協助將患者的心臟血流打出去，即便只有正常人的三分之一，也維持基本心臟循環。消防人員到場又持續施作CPR和AED，持續高品質施救，電擊4次患者終於恢復生命徵象，心電圖也看到規律心跳，隨後到醫院做後續搶救。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法