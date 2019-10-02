三二行館違建拆除案 賴素如告三立求償200萬 高院更審改判賴敗訴

2019-10-02 13:00

〔記者張文川／台北報導〕三立電視台5年前播出報導「違法再蓋！三二行館違建多2處，不法面積高達123坪」，時任台北市議員賴素如認為報導內容影射她關說，控告三立求償200萬元；士林地院一審判賴素如敗訴，高院二審逆轉改判賴勝訴，三立應賠30萬元並道歉，但被最高法院撤銷發回；高院更一審今又改判賴素如敗訴，三立免賠、免道歉。可上訴。

賴素如主張，三立未經合理查證，即製作新聞影射她向北市府建管處關說三二行館違建案，並於2015年4月9日播出，她提告向三立與范姓女記者求償200萬元，並登報道歉。一審判三立勝訴免賠，二審逆轉改判賴勝訴。案經最高法院撤銷，發回高院更審。

高院更一審今認為，三二行館違建於2005年至 2011年期間，經過台北市議員多次協調會勘後緩拆，而在三立的報導播出前，北市府建管處拒絕提供出面協調的市議員名單；再參照賴素如當時是三二行館所在地的士林、北投區連任數屆的資深市議員，具有相當的政治影響力；且媒體已多次報導當時的三二行館董事長邱泰翰與連勝文是好友，賴素如與連勝文也有相當私交，確實足以使人聯想、推論到賴素如基於私人情誼與選民服務，而介入協調三二行館違建拆除案。

更審認為，三立在播出該報導之前，曾採訪、詢問賴素如，並播出賴素如的回應內容，有平衡報導，是經查證後基於相當客觀事證合理推論的報導，並非無中生有、憑空捏造的不實內容。

合議庭指出，新聞媒體不同於具有調查真實權限的司法機關，若須證明報導符合客觀事實才能免責，則無異於要求媒體在報導前負有調查真實的義務，過於拘束言論自由。

判決認定，媒體追查報導哪位市議員介入協調三二行館違建拆除案，事涉公務員的清廉及操守、國家社會公共利益，屬可受公評之事，記者依據所蒐集採訪到的資料，有相當理由確信報導內容為真實而報導，沒有侵害賴名譽的故意或過失，因此判賴敗訴。

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