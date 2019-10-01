南方澳斷橋》小英誤稱油罐車釀禍 徐國勇：第一時間訊息回報

2019-10-01 15:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕宜蘭南方澳跨海大橋上午發生斷橋意外，對於稍早總統蔡英文表示大橋斷裂原因是因「油罐車失火」，內政部長徐國勇稍早表示，總統都是依據他第一時間在現場提供的初步資訊，後來相關單位勘驗完整影片後才釐清是大橋先斷裂，這是因為救災進度更新，並非總統口誤。

徐國勇表示，今天上午他一接到訊息就立即趕往宜蘭了解狀況，途中就向總統報告，讓總統即時掌握資訊，而總統也立即指示國軍全力支援救災。當時第一時間他向總統報告的內容，是依救難現場所回報的「橋上有油罐車失火造成橋面斷裂」，後來看完完整影片才釐清是跨海大橋先斷裂，而油罐車墜落後失火。

徐國勇說，也是因為一開始搜救訊息混亂，才會導致送醫人數與最後訊息不一致，因為後來水下搜救大隊加入，才發現水面下還有被壓著的船隻及可能還有5人受困於漁船中。

徐國勇強調，救難現場的即時訊息回報是持續更新的，他持續在每個時點向總統及院長報告最新進度，因此媒體第一時間訪問總統時，總統所回應的訊息都是依據他在現場回報提供的資訊，這是依救災進度更新，並非總統口誤。

徐國勇呼籲，希望外界對現場警消、國軍等救災人員的辛勞給予鼓勵，目前仍在全力搜救，傾全力將傷害降到最低。

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