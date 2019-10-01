惡騎士自摔強押目擊者賠錢、打斷尺骨 賠錢和解獲緩刑

2019-10-01 14:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓騎士今年5月初超車時自摔在地，後方目擊的邱姓騎士向前關心，還留下電話。未料，劉男竟反咬邱男就是肇事者，要求他賠償9500元。雙方協商未果，劉男竟還烙人將邱男押走，打斷邱男尺骨，強逼他簽下賠償協議書。劉男及同夥被逮後，向邱男道歉並賠錢和解，基隆地方法院審理後，判處劉男有期徒刑5月，緩刑2年。

檢警調查，邱男與當時交往的林姓女友在案發當時，碰巧分別騎在劉男的前、後方，劉男要超越林女時，卻不小心自摔在地，後方的邱男立刻將車停下，向前查看。林女聽見後方的剎車聲，也停車下來幫忙。

邱男詢問劉男是否需要協助時，他宣稱沒問題，不需要報警。邱男則留下電話給劉男，表示如果需要幫忙，可以打電話，3人隨即各自離去。

過了數小時後，劉男卻打電話給邱男表示，修車費用9500元，要求他賠償；但邱男則回覆事故並非自己造成，拒絕賠錢，卻被邱男電話轟炸，還找其蔡姓友人一起打電話。

邱男為了自身安全，5月13日深夜決定和劉男相約在八斗子分駐所內洽談，邱男表示自己並非當事人。警方聽聞後指出，若劉男認為是前方的林女害他摔車，請他帶著證據到派出所提告。

邱男離開時，劉男卻一路尾隨，更找蔡、張男與張姓少年將人押走，還恐嚇要將他帶到山上活埋，或丟在海中棄屍。最後將人帶到地下室，打斷邱男的右側尺骨幹打斷，強迫他簽下賠償9500元賠償協議書。

警方則依邱男提供的線索，將劉、蔡、張男與張姓少年4人逮捕到案。

法院審理時，涉案的劉男等人，都承認犯行，並表示願意有與邱男調解成功，希望能獲得法官予以緩刑。

法官認為，劉、蔡二人行為觸犯恐嚇取財罪，但已依約支付賠償邱男金額，判處有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年；另一名張男則未依規定支付完賠償金額，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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