危害台灣人？從中美進口尼古丁 自創「茶道」電子菸油賺大錢

2019-09-30 13:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中打與中市警局刑警大隊等單位，本月查獲江姓男子為首的製造菸油集團，查獲電子菸油7057瓶、甘油等原料一批，市價可達2000萬元，此集團是從中國、美國購入尼古丁等原料，添加香料、染色劑與丙二醇之後，以自創品牌「茶道」販售，製造與販售「一條龍」，美國已有530起吸電子煙導致肺部病變案例，造成7人死亡，警方依藥事法與懲治走私條例移送法辦。

中打第六大隊第四隊是在今年4月接獲舉報，指江姓主嫌（39歲）與林姓男子（38歲）等人，從中國、美國，用快遞夾藏列管藥物尼古丁進入台灣，再加入丙二醇（一種略具甜味的稠狀液體，通常用於食品添加劑），以及各種香料與甘油，調製成各種香味或口味的電子尼古丁菸油，甚至還有烏龍茶、鐵觀音茶口味，再以自創品牌「茶道」，以每瓶600元對外販售。

警方在台中地檢署檢察官陳振義指揮下，本月19日收網搜索西屯、北屯、潭子等地，傳喚江男3男2女共5人，包括提供資金的江男，負責從中國與美國訂購尼古丁的林男，以及負責會計的林妻，還有負責調配製造的王姓夫妻，查扣電子菸油7057瓶，以及原料、香料、甘油與染料一批，警方估計上述原物料可以製造城3萬2000瓶電子菸油，市價達2000萬元，警方已經將查獲成品送交衛生機關化驗，全案依違反藥事法法辦，檢方裁定江男10萬元，其妻5萬元、林男20萬元交保，其餘2人釋回。

中打中打第四隊長許忠彥表示，台灣近年因電子菸風味愈來愈多，在年輕族群掀起一股熱潮，依今年9月27日的媒體報導，美國因吸食成分不明電子菸油，導致的肺部病變案例已達805人，造成12人死亡，可證明電子菸會危害人體健康，已有部分直轄市政府或學校，以行政命令或校規禁止電子菸，避免年輕人或學生受害，這批可能含有尼古丁的電子菸油，如全部流入市面，勢必對民眾健康產生危害，警方將持續針對不法的電子菸油業者強力掃蕩，維護國人生命、身體健康。

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