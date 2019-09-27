說好的校園禁電子菸咧？ 友柯議員轟市府立法慢半拍

2019-09-27 19:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近年電子菸興起，入侵校園氾濫，新竹市、新北市紛紛立法管制，防制電子菸危害學子，台北市政府至今未訂立相關法規或自治條例，「友柯」親民黨籍台北市議員林國成今天質詢時不滿大罵，一向是教育領頭羊的北市教育局慢半拍，要求10月底前立法，連傳出將接任北市副市長的親民黨籍市議員黃珊珊也附和說，動作實在太慢。

台北市議會今天下午進行教育部門質詢，林國成指出，抽菸對身體不好，現在校園也出現電子菸，問題嚴重，目前規定校園不能抽菸，但電子菸到底是不是香菸，在法律上有漏洞，但電子菸不能抽。

林國成說，現在全國每個縣市都發現到這個問題，北市教育政策都是全國領頭羊，可是現在別的縣市都在開始做（管理），他懷疑北市教育局針對校園電子菸到底有沒有管理辦法或防範措施，有沒有未雨綢繆、有沒有在做。

教育局長曾燦金答詢，6月17日已行文各校必須把電子菸列為禁止項目，也要落實在健康促進計畫，比照校規嚴格處理，現在因為議題跑上來、要訂自治條例，但教育局已有下達公文做行政規範。

但林國成聽完不滿意表示，行政規範是行政規範，新北市政府已經通過自治條例、新竹市也早就立法執行，輸人不輸陣，這件事情要趕緊處理，不要還在行政作為，校園電子菸一定要處理，北市已經輸了兩個縣市。

林國成強調，這是要不要做的問題，北市教育本來是領頭羊，10月底前能否做好（立法），這是法治作為，他對北市教育有所期待，這件事很嚴重、趕快做。對此曾燦金允諾，會朝10月底前完成立法。

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