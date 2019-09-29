上山弔念過世寵物 母子凌晨受困大屯山

2019-09-29 17:32

〔記者王宣晴／新北報導〕48歲的周姓婦人與18歲的兒子思念過世的寵物鼠，深夜騎車前往大屯山助航站觀景台附近的埋葬地點弔念，不料準備返家時風雨交加，又起濃霧，全身被淋濕的母子難耐山區低溫，只好報警求救，警方擔心受困民眾安危，僅花20分鐘抵達距離15公里遠的大屯山助航站觀景台，找到受困的周姓母子，將兩人載往二子坪停車場牽車，結束一場驚魂。

據了解，家住天母的周姓婦人及兒子日前飼養的寵物鼠過世，將遺體埋葬在大屯山助航站觀景台附近，前日凌晨，母子倆思念寵物鼠，騎車前往陽明山，將車停在二子坪停車場後散步3公里遠，前往觀景台附近弔念。

凌晨1時許，母子倆準備返家時風雨交加，被淋濕的母子難耐山區低溫，又因濃霧找不到前往停車場的路，迫於無奈，只能報案求救。新北市淡水警分局水源派出所獲報，趕緊聯絡周姓婦人已確認受困位置，但始終聯絡不上，警方擔心受困母子安危，連忙驅車前往大屯山觀景台。

警方趕抵時在濃霧中找到瑟瑟發抖的母子倆，確認母子倆並未受傷失溫，生命跡象也穩定，釐清現場狀況後利用警車將2人載回停車場，見母子倆仍想騎車返家，只好叮囑先在停車場的洗手間躲雨，待風雨較小後再騎車。

周姓母子倆頻頻道謝警方相助，也在返家後傳簡訊給員警報平安，警方也提醒周婦之後要評估天候及自身狀況，切勿再貿然上山。

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