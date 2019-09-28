酒店少爺買C300被警抓走 氣到搶C63...…下場淒涼

2019-09-28 20:57

〔記者吳政峰／台北報導〕呂姓酒店少爺前年向詹姓友人購買原價約200萬元的賓士C300，開心駛在路上，卻被警方發現車牌為失竊物，當場逮捕並移送士林地檢署偵辦，交保後他忿忿不平，自認遭到詹男欺騙，遂以要買原價逾400萬元的賓士C63為由將詹拐出，趁試車時直接開走C63，士林地院審理後認為搶奪罪成立，考量他有前科，依累犯加重刑期至10月。

前年12月間，呂男向詹男購買C300，成交後隨即開心上路，未料開沒幾天就被攔下，原來警方查驗車牌時，赫見該輛C300所懸掛的牌照已被通報失竊，因而懷疑竊嫌就是呂男，盤查後將他逮捕，依竊盜罪送辦，案件仍在審理中。

呂男氣壞了，自認花大錢買賓士，竟被詹男擺了一道，交保後決定以牙還牙報仇；去年2月間，他佯稱要買更高檔的C63，請詹男開出來讓他試車，詹男不疑有他，相約車行前試駕。

呂男帶著林姓友人赴約，試駕結束後，以「商討價格」為由要求詹男下車，呂男則改坐副駕駛座，並要求坐在駕駛座的林男猛踩油門加速離去，此時詹男驚覺不對勁，火速用手抓住車門，命令兩人停車，但車子頭也不回地離去，把詹男甩在路面。詹男電聯呂男返還車輛被拒，決定提告。

呂男到案承認犯行，士院審理另外發現，他前年才因毒品案服刑完畢出獄，不到一年又犯本案，可見得前案的刑罰矯治力道仍有不足，以致於他對法律的服從性低落，雖然大法官775號解釋認為累犯一律加重刑期違憲，但考量呂男除了吸毒，尚有恐嚇取財、詐欺、傷害等前科，本次又犯下搶奪，又為跟被害人和解，依累犯加重刑期尚不致違憲。

士院參酌被害人的意見，考量呂男在酒店當少爺帶小姐，月收入5萬多元，認為判10月應為合理刑期，全案可上訴；至於共犯林男，則另案審理中。

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