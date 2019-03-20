搶奪慣犯出獄又偷又搶 法官要他再關8個月

2019-03-20 16:48

［記者陳恩惠／台北報導］有多次搶奪前科的42歲男子黃楷翔，去年6月間才因案出獄，12月27日藉修車之便先偷車行老闆的手機，然後騎著偷來車，在北市伊寧街75巷弄內，飛車搶走周姓婦人夾在腋下的皮夾後，不僅變裝還剪髮，想逃避追緝，案發後8小時落網；士林地院審理後，2件竊盜案應執行徒刑10月，得易科罰金30萬元，搶奪罪部分則判處徒刑8月。

法官審酌，被告正值青壯，竟不思正當途徑獲取財物，又犯竊盜、搶奪犯行，行為實屬不該，考量所得財物價值、以及被告為警查獲後，原矢口否認犯行，還向法院聲請提審，經駁回後，警詢時仍拒絕回答，直到警方提供監視器畫面才坦承，且未與3名被害人和解，已婚、育有17歲女兒，羈押前與母親及妻女同住，從事磁磚工程，每天收入2500元等情量刑。

法官認為，黃男自2004年間，便因連續搶奪獲判徒刑1年2月，2006年間又因連續搶奪、連續竊盜等案件獲判累計近8年，每次出獄未滿2年又犯，顯見被告每每出監，均於短時間內再犯，可見刑罰對他改過遷善的效果甚低，認為被告所犯本刑之各罪均應依法加重其刑。

判決指出，2018年12月27日近午時分，黃男在北市大同區借著修理機車之便，偷走吳姓機車行老闆放在桌上的IPHONE手機，同日下午1時15分在北市延平北路二段路邊，發現有機車插著鑰匙，騎走後尋找犯案對象，1時36分行經伊寧街巷內，看見獨行的周婦腋下夾著皮包，自後方搶走裝有4千元現金及證件的皮夾，得手後逃往昌吉街方向。

據悉，黃男逃逸還故布疑陣，先在巷弄胡亂繞行，然後將犯案機車、安全帽及皮夾分別丟在酒泉街一帶巷內，上身外罩黑色背心，徒步搭計程車到延平北路四段下車，又轉往萬華區美髮店將頭髮剪短，以為變裝又剪髮，定能讓警方認不出，卻沒想到逃逸過程全都錄。

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